Vainqueur de Nice sur sa pelouse du Stadium, le SCA reste en haut du classement avant la réception de Bourgoin.

La réception de Nice vendredi soir revêtait une grande importance pour les Albigeois. En battant Blagnac d’un point la semaine précédente, ils ont été auteurs d’un véritable exploit en banlieue toulousaine où tout le monde avait l’habitude de perdre. Fort de succès, ils devaient négocier au mieux la double réception de Nice et Bourgoin avant la trêve, afin de conforter leur place au classement. Mais pour reprendre le précepte du manager Mathieu Bonello, prenons les matchs "les uns après les autres" et concentrons-nous celui de Nice. Si, comptablement, les Tarnais ont réussi leur coup avec une victoire à quatre points, en ôtant même le bonus défensif aux Azuréens, le contenu a, une nouvelle fois, surpris.

En effet les quarante premières minutes ont été la parfaite démonstration de ce qu’il ne faut pas faire sur un terrain de rugby. En clair, subir la domination outrageuse de son adversaire dans tous les compartiments du jeu. Même Mathieu Bonello nous l’avouera en conférence de presse. Si ce dernier " était content de la victoire des siens face à un gros de la poule et qui venait confirmer la victoire ramenée de Blagnac", il a jugé "la première mi-temps catastrophique pour faire un résumé très court et très clair. Il n’y avait pas grand-chose à garder. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une mi-temps aussi mauvaise de notre côté".

Voilà pour le côté face du SCA qui, après une entame de championnat où il réussissait à rester constant durant quatre-vingts minutes, a pris l’habitude de souffler le chaud et le froid et ce, tant à l’extérieur qu’à domicile. Le dernier bémol restant l’indiscipline. Même s’il n’a pas pris de cartons lors des deux dernières rencontres, il continue d’empiler les fautes dont beaucoup "bêtes" selon le coach.

Coaching gagnant

Mais les Tarnais ont aussi un côté pile comme ils l’ont démontré en seconde période. Tout d’abord grâce à un coaching gagnant. Pour le duo Bonello-Albouy, tous les joueurs sont interchangeables. Si cette méthode de management peut choquer, force est de constater qu’elle fonctionne et que les résultats sont là. Les quarante dernières minutes ont été une démonstration de la force albigeoise. En premier lieu la mêlée, sur laquelle le club se base depuis deux saisons. Ajoutez-y un alignement performant et les adversaires savent qu’ils doivent être au sommet de cet art pour pouvoir rivaliser.

Les Niçois l’ont appris à leurs dépens. Voilà les Jaune et Noir dauphins de Narbonne à mi-saison. Pour la troisième et peut-être dernière année du mandat des entraîneurs (qui sont en fin de contrat en juin et qui n’ont pas encore pris leur décision), le club gagne des places au classement. Il a surtout bien négocié son premier match charnière de la saison. En venant à bout des Azuréens, autres prétendants à la montée, ils ont envoyé un signe à leurs adversaires. La réception de Bourgoin-Jallieu ce vendredi sera l’occasion d’enfoncer le clou face à des Isérois qui ont repris des couleurs. Défaits lors de la journée inaugurale à Pierre-Rajon, les Tarnais étaient revenus à vide. L’occasion leur est donnée de rendre la pareille et surtout de préparer la phase retour sous les meilleurs auspices.