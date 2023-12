À l’extérieur, les Lyonnais manquent encore de consistance pour espérer basculer dans la première partie du classement. Leur parcours en déplacement est marqué d’une seule véritable référence : au Racing 92.

Un petit point dans l’escarcelle. En quatre voyages. Au moment d’aller défier Castres, l’une des meilleures équipes à domicile du championnat, le Lou n’affiche pas un bilan comptable des plus généreux hors de ses bases. Et reste surtout sur un court déplacement douloureux à Oyonnax, avec une première période manquée (30-3 à la pause, pour une défaite 38-20). Ce voyage à vide reste un peu dans les têtes même si l’effectif a plutôt envie de tourner cette page. "Ce match à Oyonnax, il faut l’oublier, avance ainsi le pilier Jérôme Rey. C’est next (suivant, N.D.L.R.). Nous devons plutôt nous appuyer sur le bon match réalisé au Racing." C’était début novembre et les Rhodaniens avaient seulement cédé la victoire sur la dernière action (22-20). Miser sur l’envie de construction plutôt que sur le sentiment de revanche. "Avec une victoire au Racing, nous nous serions moins mis la guerre ensuite, reprend le pilier lyonnais. Nous devons nous servir de nos erreurs, nous sommes en construction. Nous avons tous envie de bâtir notre maillon de la chaîne. Quand tout le monde va maîtriser son rôle à 100 %, le timing à la seconde près, nous serons très bons." Pour faire mieux, les Lyonnais ont notamment quelques erreurs évidentes à gommer dans certains secteurs de jeu. Comme sur les sorties de camp et les situations de renvois. Ceux-ci coûtent de précieux points à l’équipe. Et ce Lou ambitieux ne veut plus trop en laisser en route.

Un point, c’est tout

"Nous prétendons être en haut donc il faut gagner à la maison et à l’extérieur, assène Jérôme Rey. Nous voulons aller chercher des points de partout." Le Lou espère une sorte de retour vers le futur en prenant les éléments positifs du match du Racing pour enfin gratter des points hors de ses bases. Et faire fructifier la petite unité amassée en voyage. "Personne n’est content de ce point-là ni des prestations montrées aux adversaires, rappelle le pilier du Lou. Nous ne sommes pas encore à notre niveau mais nous allons y arriver dans pas longtemps."

Le Tarn ne semble pas forcément l’endroit idéal pour faire un coup. "Castres est l’équipe qui joue le mieux à domicile, un peu l’équipe à abattre chez elle", convient Jérôme Rey. Toutefois le pilier revient très vite sur son équipe : "Mais nous devons déjà faire notre match. Fais ton rôle, connais ton rôle, fais tout cela et nous ne serons pas loin de la vérité."