Vainqueurs in extremis des Aixois, les Montois ont assuré l’essentiel.

Vous avez l’air particulièrement heureux. Est-ce une victoire importante ?

On aurait pu finir cette soirée avec la tête basse et le moral dans les chaussettes mais ce n’est pas le cas. C’était une lutte acharnée que nous aurions pu perdre. Nous sommes donc vraiment très contents et soulagés. C’est certainement la plus grosse équipe que nous ayons rencontrée cette saison avec de fortes individualités mais aussi un collectif très rodé, qui met la pression en permanence. C’était très intense dans les duels, ça tapait fort. C’est une victoire positive pour le groupe et pour la suite.

On sent que vous avez encore une marge de progression. Cela doit vous ouvrir des perspectives ?

Oui, on en a déjà parlé entre nous. Après le match face à Montauban, nous étions un peu déçus du contenu, malgré une victoire assez large. Cela nous fait dire que nous ne sommes pas à 100 % de nos capacités. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes capables de mettre de l’intensité sur la durée. Ce soir, nous arrivons à marquer sur la fin pour faire basculer le match. Ce sont des signes positifs qui nous donnent envie de continuer à nous améliorer.

Le début de saison a pourtant été compliqué. N’avez-vous jamais douté ?

Après nos trois défaites initiales, on aurait pu tout remettre en cause mais nous n’avons pas été atteints parce que nous sentions qu’il ne nous manquait pas grand-chose. Nous avons fait le dos rond et nous avons continué de travailler pour faire mieux. Depuis quelque temps, nous récoltons le fruit de ce travail mais la saison est très longue et il faut rester humbles.

Le public montois est un peu critique à votre encontre sur vos performances à domicile. Est-ce que vous aviez envie de lui envoyer un signal ?

J’espère que pour nos supporters, cette rencontre servira de référence. Ce vendredi soir, on ne peut pas nous reprocher grand-chose sur l’état d’esprit, ni sur la volonté de se battre jusqu’au bout pour inverser la tendance et aller chercher cette victoire. C’est important de montrer ce visage à nos supporters mais ça l’est aussi pour nous, pour notre confiance. Bien sûr, on peut nous reprocher de ne pas avoir encore réalisé le match parfait à domicile mais avec cet état d’esprit, cela va venir à un moment ou à un autre.

On imagine que cette victoire vous conforte dans vos ambitions ?

Nos résultats prouvent qu’on peut rivaliser avec tout le monde. Nous avons pris des points partout à l’extérieur et nous avons maintenant deux gros déplacements à venir à Brive et à Nevers. On va essayer de continuer dans cette dynamique et de garder cette identité de poil à gratter de ce championnat, dans lequel nous ne sommes pas trop attendus. On verra déjà à la mi-saison où nous en sommes. Nous sommes encore loin de l’arrivée et dans un championnat aussi serré, cela peut basculer très vite dans un sens ou dans l’autre.