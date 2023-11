Sous contrat jusqu’en juin, Henry Arundell fait l’objet d’une cour assidue de la RFU. Son retour au pays est fortement pressenti pour l’été prochain.

Auteur d’un tonitruant triplé à Mayol pour ses débuts en Top 14, il y a une semaine, Henry Arundell (21 ans, 10 sélections) est une des sensations de cet automne. Si elle est partie sur de très bonnes bases, la carrière française de l’ailier anglais ne devrait être qu’une affaire de mois, selon les dernières informations. La Fédération anglaise fait de son retour au pays une priorité et elle est en train de préparer une lucrative offre de "contrat hybride" à sa pépite pour le convaincre de revenir outre-Manche l’été prochain. Ce qui est la tendance du moment. Ancien joueur des London Irish, Henry Arundell avait été en quelque sorte contraint à l’exil après la disparition de son club, la saison passée.

Bath et Gloucester se positionnent

Son engagement avec le Racing 92 court jusqu’au 30 juin 2024. Et s’il sera sélectionnable pour le Tournoi des 6 Nations en raison des circonstances particulières ayant conduit à son départ, la poursuite de sa carrière internationale, à terme, passera selon toute vraisemblance par un retour au bercail. "Il est parti parce qu’il n’avait pas de contrat, ce n’est pas de sa faute ; il a donc été décidé qu’il pouvait toujours jouer pour l’Angleterre lors du prochain Tournoi, a réagi à son sujet le directeur général de la RFU, Bill Sweeney. Après cela, nous devons inciter les meilleurs joueurs à rester en Angleterre. Nous devons soutenir la Premiership – pour nous assurer qu’elle soit le meilleur possible – et nous préférons également que ces joueurs soient basés au pays."

D’où l’idée des contrats hybides - au nombre de 25, probablement - qui verraient la RFU prendre en charge une partie des salaires. Si tout cela est encore au stade des discussions, toujours est-il que Arundell est fortement espéré en Premiership l’été prochain. Avec Bath et Gloucester à la lutte pour s’attacher ses services.