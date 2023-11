Joueur clé dans ce succès face à Brive, le Capitaine du soir est revenu sur la manière dont le SAXV a su construire son match. Il souhaite que cette victoire ne soit que fondatrice pour la suite, mais veut que les siens gardent les pieds sur terre.

Avez-vous pris la parole après cet exploit ?

Non, pour être franc, je n’ai pas beaucoup parlé. Le manager et le président l’ont très bien fait, en disant au groupe qu’ils étaient très fier et en nous félicitant de cette belle performance. Ils nous ont fait comprendre que c’était quelque chose d’historique. Nous étions hyper heureux de ce qu’on avait réalisé même si on ne se rendait pas vraiment compte.

Quels sont vos sentiments après un début de saison difficile ?

Le début de saison est paradoxal. On n’est jamais très loin au score sans l’emporter au final. C’est ce qui nous a mis en difficulté dans cette première partie de championnat. On s’est remis en question, on a beaucoup travaillé, on a pris conscience de l’urgence et de l’importance de gagner. Maintenant, ça fait deux matchs où on arrive à se révéler, c’est très positif sur la suite. D’autant que je pense qu’on maîtrise vraiment ce qu’on fait, nous connaissons tous le plan de jeu et il n’y pas de place pour la chance ou du hasard.

De quoi êtes-vous le plus fier dans ce match ?

Je veux mettre en avant notre conquête et notre défense. C’est clairement ce qui nous permet de gagner ces matchs contre des grosses écuries. On a une longue et intense séquence défensive en fin de match mais je veux garder en mémoire notre défense sur l’ensemble de la partie. Comme le martèle Alex (Ruiz), on a réussi à « attaquer l’attaque » en les pressant haut, en les faisant tomber rapidement. On ne les a pas lâchés et ça leur a fait faire des fautes de main. Notre défense nous a permis d’exister.

Sur votre essai, vous plongez bien avant la ligne parce que vous êtes un peu juste. Vous pouvez nous raconter ?

D’abord, il y a un bon boulot de nos trois-quarts où on joue dans l’espace libre, Akuila (Tabualevu) me fait une superbe passe à l’intérieur et je vois que la porte se ferme et que les défenseurs arrivent sur moi. En plus le terrain était trempé, donc j’ai plongé 5 mètres avant la ligne pour être sûr d’y arriver (rires).

On a entendu le vestiaire réclamer les maillots après le match. Est-ce que le club a fait un geste ?

Non, on n’a pas eu les maillots mais le président nous a payé les bières pour le chemin du retour !

À part Colomiers, vous avez disputé trois matchs à l’extérieur en perdant de moins de 4 points, mais sans jamais gagner. Qu’est-ce qui a changé vendredi soir ?

C’est qu’on a réussi à être devant au score à la mi-temps. Sur ces matchs à l’extérieur, on s’accroche toujours, on court après le score mais on n’arrive pas à prendre la main. Là, on a lâché de l’énergie tout en marquant des points et en avançant au score. Mentalement, ce n’est pas la même chose.

Vous avez un match super important dans la course au maintien face à Grenoble. Avec l’euphorie actuelle, ne pensez-vous pas au match piège ?

Je pense qu’on est assez conscients de là d’où on vient pour ne pas s’enflammer. On a tellement galéré sur le début de saison que j’ose croire que le groupe va vite basculer sur Grenoble. C’est un match hyper important donc on va repartir en toute humilité à l’entraînement dès ce lundi. Nous aurons une semaine pour récupérer après Grenoble donc j’espère qu’on répondra présent et qu’il n’y aura pas d’excès de confiance après avoir gagné deux matchs.