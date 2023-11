Sur le banc face à Perpignan, Antoine Dupont a joué un peu d’une demi-heure pour son retour en Top 14. Une prestation toute en sobriété du capitaine des Bleus.

Il est toujours plus attendu que les autres. Ce vendredi, à l’annonce de la composition du Stade toulousain pour défier Perpignan, tout le monde cherchait son nom. Trouvé. Antoine Dupont était remplaçant pour son grand retour à la compétition en club. Alors que d’autres de ses coéquipiers en Bleu comme Thomas Ramos, Anthony Jelonch ou François Cros étaient titulaires, lui allait s’installer sur le banc, prêt à débouler sur la pelouse d’Ernest-Wallon dans le second acte. Tout ce beau monde est arrivé au stade aux alentours de 13h30 ce samedi.

Tous ont été ovationnés, le demi de mêlée à vu les décibels monter un peu plus haut… Descendu parmi les derniers du bus, il a été accueilli comme il se doit par son public, qui ne l’avait plus évoluer dans son jardin depuis le 28 mai dernier lors de la dernière journée du précédent exercice face à Brive. L’attente était donc à la hauteur du talent de ce monsieur.

Entré à l’ouverture

Pas titulaire face à l’Usap, c’est donc avec une chasuble sur les épaules que le capitaine du XV de France a admiré le récital des siens dans le premier acte. Dans ces quarante premières minutes largement dominées par les Toulousains, il a néanmoins pu entendre les tribunes d’Ernest-Wallon scander son nom lorsqu’il est parti s’échauffer. C’est la 47ème minute de la rencontre que l’après-midi a pris une toute autre tournure. Appelé par le staff haut-garonnais, Dupont s’est offert une course de cinquante mètres devant une foule en liesse. L’habituel demi de mêlée est entré à l’ouverture avec le numéro 21 dans le dos, en lieu et place de Thomas Ramos, touché à un mollet.

Un peu plus d’une demi-heure pour se remettre en jambes pour "Toto". Néanmoins, celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2021 n’a pas pu éviter la mauvaise fin de partie de son équipe, qui a encaissé quatre essais dans le second acte."Quand on recule sur les impacts et qu’on perd facilement les ballons, il ne peut pas inverser la tendance à lui tout seul, a expliqué Alexandre Roumat après la rencontre. Il a tout de même réussi à faire quelques exploits sur ses quelques ballons exploitables, mais nous ne l’avons pas assez soutenu pour que ces actions aillent au bout, c’est dommage". C’est vrai. Loin d’être impérial, Antoine Dupont a tout de même réussi à faire parcourir quelques frissons dans le cou des joueurs catalans. En six courses ballon en main, il a battu deux défenseurs avec la manière qu’on lui connaît : tête levée et raffut toujours prêt à dégainer.

Il a besoin de se reconnecter avec l’effectif

Comme toute son équipe en seconde période, le capitaine des Bleus a parfois paru sans solution face à la bonne défense de l’Usap."C’est important de noter qu’il n’a pas joué à son poste, a rappelé Virgile Lacombe, l’entraîneur des avants toulousains. Ensuite, comme tous les autres internationaux, Antoine a besoin de se reconnecter avec le reste de l’effectif. On a bien vu qu'il arrivait encore à faire des différences. Il faut simplement qu'on en profite un peu mieux lors des prochains matchs". Le talent est toujours là, la finition reviendra.