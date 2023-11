Le champion du monde Springbok Jean Kleyn (30 ans ; 7 sélections) est sur les tablettes du Lou, qui cherche un remplaçant à son international tricolore Romain Taofifenua, en partance pour le Racing 92 la saison prochaine.

Les Springboks ont la cote sur le marché. Tandis que le Stade français espère convaincre le numéro 8 Jasper Wiese de rejoindre la capitale, le Lou est, selon nos informations, passé à l’offensive sur un autre champion du monde : le deuxième ligne Jean Kleyn (30 ans, 7 avec l’Afrique du Sud, 5 avec l’Irlande). Le géant du Munster (2,03 m, 123 kg), entré en jeu lors de la finale du Mondial emportée face à la Nouvelle-Zélande, pourrait prendre la suite de Romain Taofifenua dans la cage lyonnaise. L’international tricolore, clé de voûte du pack depuis l’été 2021, est en effet censé prendre la direction du Racing 92 l’été prochain.

Capé avec l'Irlande et l'Afrique du Sud

Révélé sous les couleurs des Stormers, Jean Kleyn évolue depuis sept ans en Irlande. Avec le Munster, il compte 136 matchs et 15 essais. L’ancien international irlandais a, depuis cet été, prêté allégeance à l’Afrique du Sud, sa terre natale. Engagé jusqu’en juin 2024 avec la province irlandaise, le deuxième ligne pourrait donner une nouvelle orientation à sa carrière s’il répondait favorablement à l’offre du Lou.

\ud83d\udd34 Selon nos informations, le Stade français est actuellement en négociations avancées avec le numéro 8 des Springboks Jasper Wiese.



Plus d'informations > https://t.co/zg2C9YGxyw pic.twitter.com/tYf0MzJWMh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 5, 2023

Solide deuxième ligne du Munster Jean Kleyn avait notamment été nommé dans l'équipe type du United Rugby Championship lors de la saison 2021-2022. Springbok depuis l'été 2023, seulement, le Munsterman a donc ajouté une première Coupe du monde à son palmarès.

Pour rappel; le début de saison lyonnais a surtout été marqué par plusieurs prolongations majeures. Léo Berdeu (2026), Killian Géraci (2026), Josiah Maraku (2026) et Beka Saghinadze (2027) ont chacun étendu leur bail dans le Rhône. À ce jour, et malgré les départs programmés de Romain Taofifenua et Demba Bamba (Racing 92), aucune recrue n'a encore été annoncée par le club lyonnais.