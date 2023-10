Les « Caouecs » de Fred Medvès, Maxime Pautou et Léo Griffoul ont porté un coup très dur au convalescent essonnien en ballottage de plus en plus défavorable dans la course à la qualification. Tous les résultats de la 8ème journée de Pro D2.

Une seule victoire à l’extérieur à l’occasion de ce huitième acte, mais quelle victoire ! Autant en septembre 2021 il était possible d’échafauder l’hypothèse de l’accident de parcours dans la mesure où le meilleur était à venir côté massicois (la preuve!), autant aujourd’hui Blagnac est allé porter un coup très dur à ce qui est bel et bien un concurrent direct. Bien évidemment, il est encore trop tôt pour évoquer un championnat à deux vitesses (le Top 6 d’un côté , le ventre mou de l’autre), mais tout de même… Les Haut-Garonnais, auteurs par ailleurs du triplé en autant de confrontations sur leurs terres, disposent ainsi de quatre longueurs d’avance sur leurs proches voisins Tarbais qui, eux, ont reçu à cinq reprises. La dernière échéance à domicile a d’ailleurs été fort bien négociée par les Bigourdans. Certes, Bourg-en-Bresse, comme la quasi totalité des battus de cette fin de deuxième bloc , ramène un point de bonus défensif. Néanmoins, alors que le tiers du parcours a été accompli,les chances de rattrapage du bon wagon s’amenuisent considérablement. Fort heureusement pour le peloton des poursuivants, deux résultats ne contribuent pas peu au maintien du suspense. Hyères/ Carqueiranne, qui restait sur quatre revers consécutifs, a mis fin à cette méchante série . Et pas aux dépens du premier venu , non, mais d’un promu susceptible d’avoir toutes les bonnes raisons de se sentir pousser des ailes. Périgueux, invaincu dans son pré carré de Roger-Dantou , devra patienter avant de goûter aux joies d’un premier succès loin de ses bases des bords de l’Isle. Chambéry stoppe Nice Autre performance majeure, celle de Chambéry . Ils valent bien mieux que leur classement, les Savoyards, c’était écrit et cela s’est avéré exact. Un classement en grande partie tributaire, faut-il le rappeler, de l’effet calendrier qui les a amenés à « essuyer les plâtres » en déplacement. Au pied du Granier en revanche, tout le monde est logé à la même enseigne,celle de l’éboulement ! Nice, qui ne s’y rendait pas en touriste mais avec des intentions de leadership, a été stoppé dans son élan. Des Maralpins rejoints sur la troisième marche du podium par Carcassonne, tombeur d’Albi dans le cadre de l’un des « combats des chefs » de la division. Le minimum syndical engrangé par les Tarnais aux abords des célèbres remparts leur permet , bien entendu, de rester à hauteur de Narbonne. Comme prévu, les Septimaniens n’ont pas souffert outre mesure pour s’imposer . Paradoxalement, Vienne ne fait pas une si mauvaise opération que cela. Non seulement les formations qui précèdent le néophyte nord-isérois au classement ont baissé pavillon (parmi lesquelles, le voisin berjallien en déplacement à Suresnes), mais il est en outre fort peu probable qu’une seule d’entre elles puisse faire beaucoup mieux lorsqu’elle rendra visite à l’autre grandissime favori audois ! Qui vivra verra, et rendez-vous dans quinze jours, une fois abaissé le rideau d’envergure planétaire sur la pelouse du Stade de France, ce samedi 28 octobre ! Les résultats de 8ème journée de Nationale : Carcassonne 13 - 6 Albi Hyères 17 - 10 Périgueux Chambéry 14 - 10 Nice Suresnes 14 - 12 Bourgoin Narbonne 39 - 7 Vienne Tarbes 16 - 12 Bourg-en-Bresse Massy 13 - 16 Blagnac