Les Anglais ont gagné quatre matchs sur quatre mais sans être vraiment impressionnants. Les Fidjiens les avaient surpris en match de préparation à Twickenham mais leur ultime défaite face au Portugal interroge...

Angleterre - Fidji : il y a un an on aurait pronostiqué la victoire du XV de la Rose les yeux fermés. Mais depuis, il s’est passé tant de choses, et tout d’abord ce match de préparation du 26 août quand les Fidjiens étaient venus s’imposer à Twickenham. C’était le premier succès de leur histoire face à la nation fondatrice (30-22). Waisea Nayacalevu, Vinaya Habosi et Simione Kuruvoli avaient marqué et Caleb Muntz avait assuré au pied. Ce même ouvreur qui a déclaré forfait juste avant la Coupe du monde et qui manquera peut-être pour un match couperet...

Ce jour-là, en tout cas, les Anglais avaient touché le fond. Mais depuis, les Anglais ont gagné quatre matchs de poule sur quatre, mais avec un jeu plutôt minimaliste, voire terne, même si le succès face aux Pumas eut quelque chose d’héroïque (à 14 contre 15).

À vrai dire, les Anglais ont rassuré par leur abnégation, leur état d’esprit, leur orgueil, les qualités de quelques individualités, mais pas vraiment par leur maîtrise. Contre les Samoa, à Lille, ils se sont vraiment fait peur, ils l’ont emporté 18 à 17 par miracle. Mais les "cadres" de l’équipe n’avaient pas joué depuis trois semaines. Toujours aussi flegmatique, Steve Borthwick a déclaré : "Nous voulions une rude épreuve avant les quarts, nous l’avons eu et peut-être bien qu’elle va nous servir pour notre quart contre les Fidji."

Smith : "On sera plus forts"

Marcus Smith, le demi d’ouverture confiait ses impressions : "On a joué contre les Fidji en préparation, c’était un super match si on regarde bien, et croyez-moi, on a beaucoup appris. Les circonstances ont changé depuis, on monte en puissance, on a passé plus de temps ensemble et on sera plus forts que le 26 août, croyez-moi. Les Fidjiens ont très bien joué lors des phases de poules, ils ont des joueurs dangereux au centre du terrain, mais nous aussi." Le demi de mêlée vétéran Danny Care nous a aussi donné ses impressions avec l’expérience d’un gars de 36 ans qui en a vu d’autres ! "Si on avait gagné de 20-30 points contre les Samoa, avec plein d’essais, est-ce que ça aurait été super ? Je ne pense pas, je pense que c’est peut-être le match parfait pour préparer le quart, c’était accroché, les Samoans ont tout donné dans les rucks, on a concédé trop de pénalités, on a perdu trop de ballons. On sait déjà pourquoi alors je pense que c’est bien pour préparer la semaine prochaine."

Derrière cet optimisme, on a senti que Steve Bortwick n’avait pas tout réglé. Comment organiser son milieu de terrain avec le choix de trois ouvreurs, Ford, Farrell et Smith ? Tuilagi, blessé contre les Samoa, sera-t-il rétabli ? Faut-il toujours se passer de Billy Vunipola en numéro 8 ?