Le numéro 8 des Saracens a fait son maximum pour positiver après le laborieux succès face aux Samoa. Difficile d’y voir clair au sujet du XV de la Rose.

Que pensez-vous de ce match si laborieux pour l’Angleterre ?

Le tableau d’affichage reflète vraiment le match. J’ai trouvé les Samoans supers et c’est une très bonne leçon pour nous. Nous avons ressenti les sensations du match contre les Fidji à Twickenham, il n’y a pas si longtemps. Mais on voit que nous avons grandi parce que nous arrivons à gagner moche et on a fait ça deux fois dans cette compétition. Nous avons vaincu quatre fois sur quatre et si on nous avait demandé de signer pour cela il y a sept ou huit semaines, on l’aurait fait sans hésiter. Alors, on sait qu’il faudra travailler le contenu mais on ne peut pas se plaindre des résultats.



Avez-vous une explication à ce match si décevant ?

Nous avons joué les deux premiers matchs coup sur coup et on a trouvé du rythme. Deux matchs très différents contre l’Argentine et le Japon couronnés par deux victoires. Puis on a joué contre le Chili avec des changements avant d’enchaîner avec une semaine de repos. Alors, certains manquaient un peu de repères mais je pense que nous avons bien commencé le match. Après, les vingt dernières minutes de la première période furent très difficiles pour nous. Nous étions pressés et maladroits. Mais on ne s’est jamais sentis trop stressés. On sentait que ça allait venir et nous nous en sommes sortis. On n’allait pas faire le match parfait, fallait pas rêver, cela se profilait comme un match piège. Nous avons gagné et on a pris quatre points.

Y a-t-il eu des aspects positifs ?

Je pense que notre mêlée et notre maul ont été dominants. Sans doute la meilleure prestation dans ce secteur depuis le début de la compétition. Les gens n’en parleront pas mais je pense que c’était très bien. Sur l’essai refusé à Paia’aua, moi je n’ai pas touché le ballon. Alors, j’étais sûr que ce ne serait pas un essai. Il suffisait de vérifier et heureusement, justice a été faite.

Quelle était l’ambiance dans les vestiaires ?

On se doutait bien qu’il y aurait des réactions, que l’on dirait de nous que nous avons fait un pas en arrière. Mais nous, les joueurs, on ne le voit pas comme ça. La prestation a montré des carences mais on le savait. Nous avons trouvé un moyen de gagner moche et je pense que parfois, gagner moche est plus satisfaisant. Pour la suite, les Fidji, comme le sont les Samoa, sont une belle équipe, avec des joueurs très dangereux ballon en main. On se souvient bien qu’on a perdu le dernier match contre les Fidjiens mais la motivation ne manquera pas. Il faudra être plus régulier et concrétiser nos temps forts. Je pense qu’il y a des secteurs où nous avons pris le dessus, que ce soit en défense, sous les ballons hauts ou la conquête. Il y a des secteurs dans lesquels on commence à être dominants.