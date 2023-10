Les Anglais ont bénéficié de trois jours de repos qu’ils ont occupés à divers dérivatifs. On a appris qu’un tribunal interne sévissait dans le XV de la Rose avec Marler comme président, armé d’un… dé.

Les Anglais ont vécu leur semaine sans match dans la bonne humeur d’autant plus que la victoire du Japon sur les Samoa les a tout simplement qualifiés pour les quarts de finale.

On en a appris un peu plus sur les règles de vie du XV de la Rose et sur l’autogestion des joueurs. C’est Jonny May, l’ailier de Gloucester, qui a révélé ce qui se passait. Il existe un tribunal présidé par le pilier des Harlequins Joe Marler, le boute-en-train de l’équipe. "Nous sanctionnons des trucs comme les retards à l’entraînement ou les erreurs de tenue. La sanction la plus courante consiste à aller dans la pâtisserie la plus proche pour acheter des gâteaux à tous les joueurs. On peut aussi vous condamner à rester en costume toute la journée, sauf aux entraînements bien sûr. En fait, la sanction se joue aux dés. J’ai aussi dit à Ben Earl (troisième ligne des Saracens) que j’allais le faire passer au tribunal s’il continue à me faire des passes au pied impossible et qui m’empêchent de marquer des essais. Mais s’il me fait une passe classique et que je marque, je lui ai promis que c’est pour moi qu’on allait lancer les dés."

Un bon coup de cidre

Plusieurs joueurs ont profité de leurs trois jours de vacances pour aller à Disneyland, tel Ben Youngs, croisé avec son épouse et ses deux enfants. Marcus Smith et Tom Curry ont eux goûté aux charmes de Paris, la ville lumière. On sait aussi que Henry Arundell est allé dans la capitale pour visiter son futur appartement puisqu’il a signé au Racing. Beau joueur, Jonny May a dit ce qu’il pensait de celui qui a marqué cinq essais et qui est devenu pour lui un grand concurrent : "Tout le monde a été sidéré. Il n’a que 20 ans. Moi, j’ai attendu l’âge de 23 ans pour découvrir la sélection. Je pense qu’il va encore s’améliorer au Racing sous la férule de Stuart Lancaster. Je crois qu’il a aussi recruté quelqu’un pour installer ses meubles Ikea dans son nouveau domicile."

Freddie Steward, l’arrière, s’est rendu à Nice, une trotte depuis Le Touquet, pour voir des amis. D’autres joueurs sont revenus voir leur famille en Angleterre (Malins, Cole ou Earl). Tom Harrisson, entraîneur adjoint chargé de la mêlée, a décidé de visiter la région du Touquet avec son épouse et son fils : "J’espère trouver un chouette bistrot qui me serve un bon cidre", a-t-il confié. Jonny May est resté au Touquet car son épouse l’a rejoint avec son fils nouveau-né. "Nous l’avons amené à la piscine, je l’ai fait manger. Ce fut pour moi un autre genre de fatigue."