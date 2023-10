Découvrez le XV de la semaine du Midi Olympique pour cette quatrième semaine de la Coupe du monde ! On retrouve trois Néo-Zélandais et trois Écossais parmi les sélectionnés, mais aussi deux Argentins et un joueur uruguayen.

Comme chaque lundi le Midi Olympique vous propose un XV de la semaine version Coupe du monde ! Pour cette quatrième semaine de compétition, plusieurs All Blacks sont à l'honneur après leur démonstration face à l'Italie. Ainsi, on retrouve dans ce XV le deuxième ligne Retallick, le numéro huit Savea (auteur d'un doublé et de 128 mètres gagnés ballon en main) et du demi de mêlée Smith, qui a inscrit un triplé, son premier en Coupe du monde. À noter aussi la présence de deux Argentins, dont le demi d'ouverture Nicolas Sanchez, qui disputait son 100ème match avec la sélection argentine. Malgré la défaite de la Géorgie face aux Fidji, l'ailier du Lou Niniashvili a gagné sa place. L'Écossais Graham grâce à son quadruplé, intègre logiquement ce XV de la semaine Midi Olympique, que vous pouvez découvrir en vidéo.