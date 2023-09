Découvrez le XV de la semaine du Midi Olympique pour cette troisième semaine de la Coupe du monde ! Parmi les sélectionnés, l'Irlandais Bundee Aki auteur d'une performance XXL face aux Boks ou encore le capitaine gallois, Jac Morgan qui a été une nouvelle fois précieux dans la victoire des siens.

Comme chaque lundi le Midi Olympique vous propose un XV de la semaine version Coupe du monde ! Pour cette troisième semaine de compétition deux Irlandais sont à l'honneur pour leur victoire face aux Srpingboks : Bundee Aki et Andrew Porter. On retrouve également deux Français avec Damian Penaud et Thibaud Flament. Du côté du pays de Galles qui a étrillé l'Australie (40-6), Jac Morgan. Le capitaine des Diables rouges a une nouvelle fois été précieux pour ses coéquipiers. Le jeune troisième ligne a notamment marqué les esprits avec un superbe 50-22.

Un Portugais intègre aussi le XV de la semaine avec un match nul complètement fou face à la Géorgie où Pedro Bettencourt s'est illustré. Chez les Anglais, Henry Arundell auteur de cinq essais face au Chili a gagné sa place... Découvrez en vidéo le XV de la semaine par Midi olympique.