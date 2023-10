Auteur d'un triplé pour son retour en tant que titulaire face à l'Italie (96-17), Aaron Smith a démontré qu’il était encore le patron. Il est notre oscar de la semaine !

Attention Aaron Smith, 34 ans, n’est pas encore à la retraite. Après la victoire néo-zélandaise face à la Namibie, Cam Roigard, demi de mêlée de 22 ans, sensation du dernier Super Rugby avec les Hurricanes, avait frappé les esprits pour sa première titularisation chez les All Blacks, avec deux essais lors des dix premières minutes. Ce soir-là, toute la Nouvelle-Zélande a compris que la relève était assurée alors qu’Aaron Smith, considéré comme le seul demi de mêlée pouvant rivaliser avec Antoine Dupont, tient une place à part dans le collectif des All Blacks depuis 2012. Ce dernier a tenu à démontrer qu’il était encore un peu tôt pour parler de la relève et qu’il n’était pas prêt à laisser sa place lors de cette Coupe du monde, lui qui vit certainement ses derniers matchs avec le maillot des All Blacks puisqu’il s’est engagé au Japon en faveur du club de Toyota à partir de la saison prochaine.

Pour son retour en tant que titulaire face à l’Italie dans un match déjà décisif pour la Nouvelle-Zélande, Aaron Smith a démontré qu’il était encore le patron, inscrivant trois essais lors du premier acte : "La tension et l’intensité était palpable. On ressentait la nervosité avant le coup d’envoi. On a pensé à ce match pendant deux semaines. On avait des choses précises à mettre en œuvre c’est bon de les voir se concrétiser. Je suis simplement reconnaissant d’avoir joué un autre match. Chaque essai est bon à prendre, alors en marquer plusieurs, c’est vraiment une sensation agréable. C’est exceptionnel."

Malgré cela, Aaron Smith resté sur la retenue après la rencontre, affirmant que tout n’avait pas été parfait : "Quand le score gonfle et l’écart se creuse, on doit encore être plus précis sur les passes après contact et ce genre de choses. Il y a toujours des choses à améliorer."