Les très gros scores se ramassent à la pelle dans cette coupe du monde. Et la tendance n’est pas à la baisse. le constat est cruel, comme si le rugby devait fatalement rester un sport élitiste.

Cette Coupe du monde est celle des scores fleuves. Au jeu des comparaisons, nous avons choisi arbitrairement, la barre des 70 points marqués. Après quatre journées, sept vainqueurs ont franchi cette limite et le premier tour n’est pas fini. La France face à Namibie et la Nouvelle-Zélande face à l’Italie ont même frôlé l’Annapurna des cent points (96 chacun).

En 2019, un seul match avait produit une telle orgie (Nouvelle-Zélande-Namibie, 71 à 3). Pour 2015, le constat est limpide, aucune partie n’avait tourné la fessée à ce point.

La Coupe du monde semble donc de plus en plus déséquilibrée à rebours de l’idée qui voudrait que le rugby soit un sport en plein développement.

En 1987, pour la première édition, alors que le rugby était encore amateur, seuls trois matchs avaient atteint ce seuil (mais l’essai était à quatre points).

Une coupe du monde à 24, vraiment ?

Pour la première Coupe du monde à vingt équipes , en 1999, surprise, la barre des 70 points ne fut franchie que trois fois lors du premier tour. Il y a quelque chose de désespérant dans ce constat. On parle souvent des équipes qui ont progressé (Argentine, Japon, Géorgie, Portugal). Mais d’autres nations ont clairement régressé, la Roumanie est l’exemple le plus frappant, mais n’oublions pas le Canada et les États-Unis, non qualifiés. Depuis quelques semaines, a surgi le débat sur un passage à une Coupe du monde à 24. On peut essayer, mais le seul fait de participer à un Mondial est il un gage de progrès ? La Roumanie en a disputé neuf sur dix, elle est la nation la plus faible de l‘édition 2023. Il est vrai que les Chênes n’auraient pas dû être là. Ils ont remplacé l’Espagne, disqualifiée et profité de la suspension de la Russie. Mais 24, ça voudrait dire, Hong-Kong, le Zimbabwe ou le Kenya… Combien en prendraient-ils face aux seigneurs du "Tier 1" ? La Coupe du monde y gagnerait-elle en intérêt ?

Au fil des ans, World Rugby a fait son possible pour créer de nouvelles compétitions, et bien sûr des qualifications pour le Mondial. Mais la masse de pratiquants et la culture du haut niveau, ça ne se décrète pas… Pablo Lemoine l’entraîneur du Chili qui en a pris 71 contre l’Angleterre a jeté un pavé dans la mare, : "Dans quatre ans, ce sera pareil." Nous l’avons trouvé lucide. Selon lui, seules des confrontations contre les grandes nations pourraient changer la donne. Difficile à mettre en place. On peut essayer… Depuis son entrée dans le Tournoi, l’Italie a-t-elle vraiment décollé ? On attend encore, vingt-trois ans après.