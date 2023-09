Le rugby à la fête à l'hôpital des enfants de Purpan

Ce mercredi, le groupe PERISCOPE de l'hôpital pour enfant de Purpan (Toulouse), organisait un après-midi rugby pour les enfants malades. Un moment placé sous le signe du ballon ovale et des sourires enfantins, alors pour rassembler tout ça qui de mieux que Jean-Pierre Rives ?

“Le rugby c’est l’histoire d’un ballon avec des bambins autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les bambins”. À peu de chose près c’est ce que disait Jean-Pierre Rives il y a maintenant quelques années. Depuis, les bambins de l’époque ont grandi mais les ballons, excepté les quelques capteurs en plus, sont toujours les mêmes. Mais ce qu’il y a de bien avec les enfants c’est qu’il y en aura toujours et Jean-Pierre Rives sera toujours là pour eux.

Ce mercredi, à l'hôpital Purpan de Toulouse, les soignants du service de l’enfance avaient organisé un tournoi de rugby à scratch. Les enfants, eux, pouvaient participer à des ateliers autour du rugby. Des exercices notamment animés par des joueurs professionnels de la région, le Stade Toulousain, Colomiers, Blagnac, le Toulouse Olympique XIII. Si c’est la crinière d’Ovallion, la mascotte du Stade Toulousain, qui a passionné les enfants, c’est bien Jean-Pierre Rives et ses cheveux - presque - toujours aussi longs qui veillaient de loin sur les bambins. Les enfants, venus en nombre ont pu participer au concours “Dessine-moi un Coq”, à l’initiative de “JPR” et en collaboration avec Midi Olympique. L’objectif étant de faire dessiner des coqs en hommage à l’exposition des 23 œuvres de “JPR” exposé à la Dépêche du Midi.

"Faire rêver les enfants"

Une super idée pour Marie, la maman de Lucas qui a été soigné d’une malformation cardiaque, “Ça nous fait plaisir de revenir dans ce contexte joyeux, voir que les soignants se mobilisent, s’investissent c’est chouette”. Lionel Berthomieu, médecin réanimateur et à l’origine du projet avec Agnès Suc était ravi de voir ces enfants s’amuser autour du ballon ovale, “à Toulouse le rugby résonne, surtout pendant la Coupe du monde. Aujourd’hui, l’objectif c’était de promouvoir le sport pour la santé des enfants”, souligne le docteur. Une initiative reçue 5 sur 5 par les joueurs de la région venus en nombre taper dans le ballon avec eux. Robin Brochon, joueur au Toulouse Olympique XIII, était ravi de “venir faire rêver les enfants, leur montrer qu’on est derrière eux, les soutenir."

Certains enfants ont, eux, troqué le ballon et le maillot contre la feuille et le stylo. Attentionnés et appliqués, nombreux sont ceux venus dessiner ces fameux coqs espérant remporter les nombreux lots du concours organisé par “casque d’or”. Tous ne gagneront pas, mais l’important était ailleurs pour ces enfants, qui du haut de leurs quelques printemps se battent tous les jours au moins autant que Jean-Pierre Rives le faisait sur le terrain.