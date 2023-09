Dans ViàMidol la quotidienne, Xavier Garbajosa, ancien international français et vice-champion du monde 1999 évoque ses souvenirs de Coupe du monde. Il se livre sur le groupe et avoue les difficultés traversées par le XV de France pendant la compétition.

La Coupe du monde 1999 n'a pas été un long fleuve tranquille pour les Bleus. Avec Jean-Claude Skrela et Pierre Villepreux à la tête de la sélection, le XV de France n'a pas eu les résultats souhaités tout de suite. À l'aube de la Coupe du monde les Français partaient en tournée dans l'hémisphère sud. Une tournée laborieuse où les Bleus se sont inclinés face au Tonga avant de gagner d'un seul point face aux Samoans "sur une escroquerie" précise avec humour Xavier Garbajosa et enfin s'incliner lourdement face aux All Blacks. Et pourtant le XV de France allait se hisser en finale de la Coupe du monde après une phase de poule plus que moyenne et pas mal de blessés.

En évoquant ses souvenirs Xavier Garbajosa évoque l'arrivée de Fabien Galthié dans le groupe qui permettait de "changer la mentalité" des Bleus pour la suite de la compétition. L'ancien arrière évoque également un groupe où "il y avait du talent mais pas collectif". Un collectif qui est aujourd'hui essentiel à la génération d'Antoine Dupont et ses coéquipiers.