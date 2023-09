ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce vendredi, nos journalistes et envoyés spéciaux vont revenir sur le retour d'Antoine Dupont avant d'aborder l'affiche du soir qui opposera la Nouvelle-Zélande et l'Italie

Antoine Dupont devrait retrouver les Bleus ce week-end, nos journalistes livrent les dernières infos sur le capitaine du XV de France. Avant de terminer cette émission, l'affiche du soir sera abordée ! Alors, l'Italie peut-elle créer l'exploit ? Le programme de l'émission : L'info du jour : Antoine Dupont est attendu ce week-end Le débat du jour : Engouement populaire : une Coupe du monde réussie ? Le focus : Pour ou contre un mondial à 24 équipes ? Le prono : Nouvelle-Zélande - Italie : l'Italie, un exploit pour une qualification historique ?