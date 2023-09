Après une piqûre de rappel dans le money-time face à Béziers, un nouveau défi se présente sur la route du leader breton : les surprenants promus valentinois, troisièmes.

Après avoir réalisé le meilleur début de saison de leur jeune histoire en Pro D2 (4 victoires et 1 nul face à Béziers), voilà les Vannetais installés dans le fauteuil de leader avant de reprendre les hostilités. Si avant le début du championnat, le manager Jean-Noël Spitzer assurait "ne pas vouloir cacher ses ambitions" dans l’optique d’une nouvelle qualification après avoir été éliminé aux portes de la finale la saison dernière, son groupe lui a donné raison avec un premier bloc mené de la tête et des épaules. Après leur succès inaugural contre Nevers à domicile dans un stade de la Rabine à guichets fermés, les Bleu et Blanc sont allés s’imposer coup sur coup à Mont-de-marsan et Aurillac avant de dominer Montauban sur le score sans appel de 41-0. Lors du dernier match du bloc, les Bretons se sont déplacés au stade de la Méditerranée pour y affronter Béziers. Après avoir compté jusqu’à dix-sept points d’avance sur les Biterrois, les Morbihannais se sont finalement contentés du match nul sur le gong après que la transformation de l’Héraultais Goillot a touché le montant. Si ce match nul peut, de prime abord, susciter la déception au vu du scénario du match, les deux points ramenés peuvent également être vus comme un "mal pour un bien" pour un leader du championnat qui se rappelle ainsi que tout peut tourner très vite.

Une reprise aux allures de test

Et après une semaine de repos, voici les hommes de Jean-Noël Spitzer de retour avec la réception du surprenant promu Valence-Romans. Le champion de Nationale démarre cette saison et s’est affirmé comme LA surprise du début de saison avec trois victoires. Mieux, les Valentinois au jeu complètement débridé ont passé quarante points aux Brivistes et plus de cinquante pions aux Biarrots, suffisant pour débarquer dans le golfe du Morbihan libérés de toute pression. Ce match aura des allures de véritable test pour la meilleure défense du championnat (seulement 62 points encaissés en cinq rencontres), qui a pour ambition de rester souveraine à domicile et de continuer sa marche en avant dans ce championnat aux allures de marathon.