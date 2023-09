Dans un stade qui ne leur réussit pas vraiment, les Aixois sont déterminés à inverser la tendance et maintenir ainsi leur bon cap actuel.

Après un premier bloc excellent, avec quatre succès pour un seul échec, 18 points et une deuxième place amplement méritée, les hommes du trio Reggiardo-Delmas-Dupuy, attaquent cette deuxième série de matchs avec un appétit grandissant et une forte envie de garder ce même rythme. Pour engranger encore et toujours de la confiance mais également pour rester dans ce trio de tête et poursuivre son bonhomme de chemin en idéale position. Certes, tout n’est pas encore parfait dans les rouages de la machine aixoise et on l’a constaté lors de la dernière réception de Soyaux-Angoulême où les coéquipiers d’Arthur Coville ont dû s’employer pour venir à bout de Charentais accrocheurs. Mais, ce groupe a faim et semble aborder les confrontations différemment par rapport aux précédentes saisons. On pressent une certaine maturité et une confiance grandissante au fil des matchs. Alors, ne nous enflammons pas, nous n’en sommes qu’à la sixième journée et le chemin à parcourir reste encore long.

Conserver cette dynamique collective

Justement, ce genre de match à Colomiers, face à une équipe qui a du mal à trouver son assise, est susceptible de donner un nouveau coup de fouet pour franchir une nouvelle étape. Provence Rugby doit saisir sa chance, confirmer son bon départ et son premier bloc. Rien de tel donc qu’une excellente prestation d’ensemble à Colomiers, face à un sérieux prétendant aux phases finales, pour marquer un peu plus les esprits. "On a préparé ce match sans calcul pour essayer de prendre des points, analyse sereinement le manager général aixois, Mauricio Reggiardo. Colomiers est une très bonne équipe, très difficile à manœuvrer et qui veut revenir vers les premières places. On connaît les qualités de cette équipe et de notre côté, il va falloir améliorer des secteurs où nous sommes encore perfectibles. Je pense notamment à notre efficacité dans nos temps forts. Il faut que nous arrivions à concrétiser nos occasions, surtout à l’extérieur où, justement nous n’aurons peut-être pas énormément d’occasions. Il faut que l’on soit plus "tueur" dans ce genre de rencontre. À Brive, nous aurions dû marquer et donc inquiéter l’adversaire et cela n’a pas été le cas. Et, ces derniers jours, on a donc tous ensemble essayé de travailler ce manque d’efficacité pour être plus performant tout en restant humbles et en gardant aussi la tête froide. On s’attend à une rencontre difficile mais les joueurs sont prêts à relever ce gros défi." Avant une pause de dix-sept jours et un nouveau déplacement à Montauban, le staff technique aixois a choisi de maintenir sa traditionnelle équipe de cadres comme depuis le début de la saison (sauf à Brive). Avec, un seul objectif en tête, ramener des points et si possible une victoire qui viendrait ainsi briser une longue période de disette à Colomiers.