Le XV de la Rose a poursuivi son sans-faute dans ce Mondial en disposant difficilement d’une équipe nippone décevante. Ce plan de jeu rudimentaire peut-il tenir ?

À deux pas de l’Allianz Riviera de Nice, dans un hôtel charmant aux couleurs de la Coupe du monde, il fallait être complètement zélé pour ne pas comprendre que l’Angleterre disputait un match de rugby. Dans ce refuge aux allures modestes qui affichait complet ce week-end, des dizaines de sujets de Sa Majesté envahirent les lieux dimanche et remplacèrent leurs amis gallois vus la veille et entendus une bonne partie de la nuit. La sieste dominicale ? Décalée à plus tard. Le thé de 17 heures ? Aux oubliettes, les larges pintes trop mousseuses et hors de prix furent beaucoup plus populaires.

Pour un Français, quel pire cauchemar existe-t-il dans ce monde autre que de voir arriver une ribambelle de Tout-blancs, revigorés par leur victoire sans appel face à l’Argentine et transpirant d’assurance ? Morceaux choisis au milieu de cette salle bondée, voulant tant bien que mal apercevoir quelques images de la rencontre Australie – Fidji à la télévision : « Vous autres Français, vous avez deux problèmes : votre mauvaise bière, et votre confiance démesurée. » « Rendez-vous en demi-finale. Vous souvenez-vous 2007 ? » Inutile de vous narrer les rires communicatifs qui entraînèrent ces discussions somme toute sympathiques, l’heure est plutôt à la constatation : l’Angleterre, son orgueil et ce qu’elle représente est bel et bien de retour, et au fond, c’est presque soulageant tant leurs mines déconfites avaient trop envahi le quotidien du rugby mondial depuis plusieurs mois. « Je n’ose pas penser à ce qui se serait passé si nous avions perdu face à l’Argentine, frémissait Jonny May avant ce deuxième match face au Japon. On est passés de zéros à héros en une semaine, et on ne compte pas redevenir des zéros, mais surtout on a donné une raison à nos supporters de nous encourager. »

Au bout de l’ennui

Sur la pelouse niçoise, pas de zéro mais la note artistique n’est pas assurée, messieurs anglais. Incapables d’envoyer du jeu sur les extérieurs, les coéquipiers de Kyle Sinckler qui faisait son retour après sa blessure au muscle pectoral, ont reproduit la copie conforme de leur match face aux Sud-Américains. Et si vous pensiez que le plan de jeu de la semaine passée avait été influencé par le carton rouge de Tom Curry, vous avez fait fausse route : l’Angleterre jouera belle et bien de la même façon durant tout le Mondial. N’en déplaise aux amoureux de jeu. Dans ce style caractéristique défini par un seul mot : l’ennui, les Anglais dominèrent au forceps les samouraïs japonais aux sabres bien moins tranchants que lors des dernières éditions. George Ford, acclamé à l’annonce de son nom, fit ce que Steve Borthwick attend de lui, comprenez beaucoup de chandelles et de jeu au pied (… au total des deux équipes !), avec moins de réussite que face à l’Argentine. Il faut avouer que dès que les hommes en noir (ce soir) décident d’envoyer du jeu sur les extérieurs, ou d’enchaîner les séquences, ça ne tourne pas rond. Et ça sonne faux. À part lorsque le ballon rebondit sur le crâne du magnifique Joe Marler, ou que George Ford se décide à un bijou de passe au pied.

Pour battre le Japon, cela suffit, mais pour aller plus haut ? Pas sûr. « Lors des deux Coupes du monde les plus réussies pour l’Angleterre, c’est-à-dire la victoire en 2003 et la finale en 2007, sur les huit matchs face à des équipes du Tier 1, combien d’essais avaient été inscrits ? Quatre. » Le message de Steve Borthwick est clair, nos dimanches soirs s’annoncent exquis.