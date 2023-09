Alors que les Bretons maîtrisaient comme d’habitude leur destin, l’issue du match fut critique au point d’en perdre la substance en guise de piqûre de rappel.

La réplique biterroise fut violente, au point de faire vaciller dans ses retranchements le RCV. Méconnaissables dans le sprint final, les Vannetais ont perdu le fil d’un duel qui n’aurait jamais dû leur filer entre les doigts. Maxime Lafage, l’ouvreur de Vannes, regrettait certains choix : "L’indiscipline nous coûte trop de points. Ils reviennent dans notre camp trop facilement, puis chacun fait sa petite faute qui n’aide pas le collectif. Du coup, la pression s’est inversée. Nous sommes loin d’être arrivés, il n’y a qu’un bloc qui a été joué, et c’est certainement un mal pour un bien ce qui vient de nous arriver à Béziers."

Une euphorie perturbante

En perdant le fil au fur et à mesure des débats, les Bretons n’ont plus été en mesure d’installer ce rugby si précis et carré dont ils honorent fréquemment les préceptes chaque week-end. Une alerte sans nom, Vannes demeure invaincu et jouit de prestations de haute lignée depuis le début de la saison, même si un agacement se faisait sentir en toile de fond.

Qui de mieux que Jean-Noël Spitzer pour recadrer tout cet environnement et rappeler quelques principes rudimentaires sans verser dans la liesse qu’il a observé dernièrement, le coach s’explique : "Notre deuxième mi-temps et le retour de Béziers furent le reflet du premier acte. Le score était flatteur même si on pouvait tuer le match par la suite. Je n’ai pas vu notre défense habituelle, ni nos connexions et cette fluidité entre les lignes. Pour certains, ce n’était pas suffisant et on en tirera les enseignements. La semaine de préparation n’était pas bonne, je suis agacé. On monte en épingle nos joueurs un peu partout avec ce début de saison. C’est une partie de l’apprentissage que nous devons nous appliquer." Un constat amer malgré une position de leader dans l’escarcelle. Mais l’exigence que cela requiert, parcourt désormais le club. Une obligation qui découle d’une situation profitable que les Bretons chercheront à mettre à profit dans les prochaines semaines assurément.