Il était LE grand absent du premier match de l’Irlande, disputé face à la Roumanie. Le seul cadre de la ligne d’attaque à manquer à l’appel, alors qu’il n’était pas blessé. Mais où était donc l’ailier d’origine australienne Mack Hansen ? En son absence, c’est le centurion Keith Earls qui l’avait remplacé sur l’aile. La star du Connacht avait pourtant participé à tous les matchs (ou presque) du XV du Trèfle : il avait démarré les cinq rencontres du dernier Tournoi, ainsi que deux des trois tests contre la Nouvelle-Zélande à l’été 2022 (il n’avait manqué que le premier test parce qu’il avait le Covid), ainsi que les chocs de novembre disputés contre l’Afrique du Sud et l’Australie. Alors ? Pendant un moment, on a cru que Mack Hansen avait fait partie des joueurs irlandais qui avaient dérapé à Biarritz en marge de leur match amical disputé contre les Samoa, et que l’ailier avait fait preuve d’une sanction disciplinaire : "Non, pas du tout", a balayé cette semaine Mike Catt, l’entraîneur en charge de l’attaque du XV du Trèfle. Avant de développer : "C’est une bonne question. D’abord, le tournoi va être long, et il va falloir garder de la fraîcheur. Ensuite, il faut reconnaître qu’il y a pas mal de concurrence à ce poste. Mack n’a rien fait de mal, et son absence ne s’expliquait absolument pas par ses performances. Il s’est illustré durant les matchs de préparation mais comme je vous l’ai dit, nous devons garder de la fraîcheur au sein du groupe." Et son coéquipier de club, le centre Bundee Aki, de lancer une vanne : "Il était nul, voilà tout !" Bref, en tout cas, l’ailier du Connacht va enfin lancer sa compétition – et possiblement ouvrir son compteur d’essai – ce dimanche après-midi, face à la Roumanie. S.V.