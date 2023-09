Faciles vainqueurs des Roumains la semaine dernière, les Irlandais veulent se servir de ce match contre les Tonga pour préparer ce qui s’apparente à la finale de la poule B, et leur choc avec les Springboks au Stade de France. Les "coiffeurs" attendront…

L’emblématique flanker de l’Irlande Peter O’Mahony a préféré en rire quand on lui posa la question en conférence de presse : "On a pris cela comme un message qui nous a bien réveillés : bienvenue à la Coupe du monde 2023 !" Le troisième ligne du Munster évoquait là le fait que son équipe, première nation mondiale, fut d’emblée menée au score par la Roumanie qui marqua un essai par son demi de mêlée Gabriel Rupanu après seulement trois minutes de jeu la semaine dernière à Bordeaux. Bien sûr, les Irish ont ensuite fait le boulot, et marqué la bagatelle de douze essais sans en encaisser un autre pour remporter la rencontre sur le score sans appel de 82 à 8.

Mais tout de même. Cet essai – et même ce match contre la Roumanie – a eu le bénéfice de réveiller les Irlandais. Car toute première nation mondiale qu’ils sont, ce statut ne leur fait aucun cadeau. Et même si le score laisse entendre qu’il y avait bien trois classes d’écart entre les deux équipes, les Irlandais n’ont pas livré une prestation digne d’un numéro un mondial. Ou du moins celle-ci fut loin des niveaux qu’ils avaient atteint durant le dernier Tournoi des 6 Nations, qu’ils ont remporté en signant un grand Chelem. D’ailleurs on aurait pu penser, en voyant que le sélectionneur Andy Farrell avait aligné son XV majeur pour la Roumanie, qu’il procéderait à une large rotation pour affronter les Tonga, laissant ainsi au repos son XV "premium" en vue du choc contre l’Afrique du Sud. Manqué.

Farrell (res)sort l’artillerie lourde

Le sélectionneur Andy Farrell a surpris son monde en alignant une nouvelle fois contre les Tonguiens. Sexton capitaine avec Murray à la mêlée, Andrew Porter, Ronan Kelleher et Tadhg Furlong en première ligne, Tadhg Beirne et James Ryan en deuxième, Peter O’Mahony, Josh Van der Flier et Caelan Doris en troisième. Bundee Aki et Garry Ringrose au centre du terrain, James Lowe et Mack Hansen aux ailes, et Hugo Keenan à l’arrière. Seul le demi de mêlée Jamison Gibson-Park, qui avait participé au premier match, manque à l’appel. Les autres sont forfaits sur blessure. Une composition d’équipe qui montre à elle seule combien les Irlandais veulent se servir de ce match contre les Tonga comme une répétition générale avant la "finale" du groupe contre l’Afrique du Sud.

Conan sera prêt pour l’Afrique du Sud

En parlant de blessés, les Irlandais devraient enregistrer plusieurs retours pour ce fameux match. Déjà annoncé comme titulaire possible contre les Tonga, le talonneur Dan Sheehan a finalement été préservé, laissant la place à Kelleher et Herring. L’autre retour que tout l’Irlande attend, c’est celui du puissant troisième ligne Jack Conan. Blessé au pied depuis six semaines et le match amical disputé contre l’Italie, le troisième ligne du Leinster est attendu par tout le pays pour muscler une troisième ligne qui aura fort à faire contre Pieter Steph du Toit, Siya Kolisi et Jasper Wiese. Bonne nouvelle, il a repris la course en début de semaine.