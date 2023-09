Après la défaite inaugurale face à la France, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, a décidé d’effectuer de nombreux changements, étudiant des options crédibles pour la suite de la compétition.

Après la défaite inaugurale face à la France, toute la Nouvelle-Zélande appelait à des changements pour la suite de la compétition. Il ne faisait aucun doute que le sélectionneur Ian Foster serait du même avis pour ce deuxième rendez-vous face à la Namibie, dont l’issue est déjà connue (en 2019, la Nouvelle-Zélande s’était imposée 71-9 face aux Namibiens en phase de poule de la Coupe du monde).

Pour ce retour en piste après le crash face aux Bleus, première défaite en phase de poule de coupe du monde, les All Blacks préparent la suite, tout d’abord un match décisif face à l’Italie puis un éventuel quart de finale. Le sélectionneur a logiquement effectué neuf changements dans son quinze de départ, présentant une charnière toute neuve composée du jeune Cam Roigard et de Damian McKenzie, l’enfant maudit du rugby néo-zélandais loué par son talent mais handicapé par la concurrence et sa polyvalence depuis son premier match en sélection en 2016 à l’âge de 21 ans. Absent lors du mondial japonais en 2019 en raison d’une blessure au tendon d’Achille en Super Rugby. Surnommé "Smiling Assassin" au pays du long nuage blanc en raison de son sourire en coin lors de ses tentatives de but, Damian McKenzie s’apprête à disputer son premier match en Coupe du monde, lui qui va connaître sa 43e sélection : " C’est très excitant d’être appelé pour la première fois lors d’un match de Coupe du Monde et de jouer au côté de certains de ces joueurs, c’est assez exceptionnel. Je suis très heureux d’avoir l’occasion de jouer ce week-end contre la Namibie. J’ai hâte."

Première titularisation pour Roigard

Une titularisation attendue avec impatience par les observateurs déçus par l’absence de vitesse dans le jeu des All Blacks lors du match d’ouverture. L’ouvreur des Chiefs, en Supr Rugby, est connu pour ses attaques tranchantes, même si Ian Foster attend surtout un chef d’orchestre capable de suivre la partition : "On veut qu’il mène le jeu comme on le souhaite et je suis sûr que c’est ce qu’il fera. Il s’est très bien entraîné, il a hâte et sait très bien ce que l’on veut faire." Damian McKenzie va aussi devoir trouver ses repères avec le jeune demi de mêlée des Huricanes Cam Roigard, révélation du dernier Super Rugby, marquant neuf essais en treize titularisations. Celui que l’on présente déjà comme le successeur d’Aaron Smith, va connaître sa première titularisation avec les All Blacks. "C’est un peu surréaliste, s’est réjoui le joueur de 22 ans. Depuis que j’ai été sélectionné dans l’équipe, j’espérais que ce moment arriverait, alors le fait que ça arrive maintenant est assez excitant."

Cam Roigard a inscrit le seul essai des Blacks à Londres contre l'Afrique du Sud, une réalisation de 60 mètres ! PA Images / Icon Sport

Damian McKenzie et Cam Roigard ont déjà évolué ensemble pendant quelques minutes avec la réserve néo-zélandaise lors d’un match en Irlande. Cette nouvelle association n’inquiète pas l’ouvreur du jour : "J’ai beaucoup suivi Cam toute cette année et je sais à quel point il est bon. Tout au long de la semaine, on a veillé à bien faire passer tous les messages et savoir ce que Cam attend de moi et ce que j’attends de lui. Nous apprenons encore certaines choses, mais c’est un joueur très intéressant. Je vais lui donner des consignes dès le début et le laisser faire son travail. Je suis avant tout impatient de jouer à ses côtés. " Toute la Nouvelle-Zélande est impatiente de voir les deux hommes à l’œuvre.