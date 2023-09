Le duel : Antoine Dupont - Aaron Smith : deux maîtres pour un choc unique

Deux légendes au poste de demi de mêlée vont s’affronter ce vendredi. Si Aaron Smith a l’avantage d’un vécu supérieur, Antoine Dupont a aujourd’hui atteint une forme de plénitude et de maîtrise totale qui le placent même au-dessus de son ancien modèle.

Toutes les occasions sont bonnes pour leur faire parler l’un de l’autre, les opposer, les mettre en confrontation : Antoine Dupont (26 ans, 1,74 m, 85 kg, 49 sélections) et Aaron Smith (34 ans, 1,73 m, 83 kg, 117 sélections) sont deux demis de mêlée qui attirent la lumière sur eux.

Cette semaine, Finlay Christie, numéro 9 du groupe néo-zélandais, a même osé la fusion des deux légendaires demis de mêlée : "Je pense que si on les fusionne pour créer un seul joueur, ce serait le meilleur joueur de tous les temps. Aaron Smith a développé un sens de la passe que tous les joueurs à son poste lui envient. De l’autre côté, on a Dupont, le facteur X, avec ses percées et son jeu au pied incroyable. Il peut faire basculer n’importe quelle action d’un simple geste. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Ce sera génial de les voir s’affronter."

En juin 2021, World Rugby avait même eu l’idée de les confronter lors d’un concours de haut vol pour savoir qui réaliserait la passe la plus rapide au monde : le Black l’avait emporté, 69 km/h à 67. "Aaron a une meilleure passe que moi, je dois encore travailler", avait alors reconnu le Haut-Pyrénéen. Depuis, il a bien et beaucoup travaillé. Au point d’avoir été élu meilleur joueur du monde et d’avoir largement vaincu la bande à Smith lors de ce qui était leur deuxième dernière opposition directe, à ce jour. Pour l’heure, un partout, balle au centre.

L’hommage ultime de Smith

La "belle" sera d’une tout autre importance. Cette fois, il ne sera pas question d’un test-match, aussi prestigieux soit-il, mais d’un duel en mondiovision dans la compétition suprême. Les deux références l’abordent dans une forme optimale, en dépit de l’usure de saisons au long cours pour Dupont et du poids des années pour Smith. "Malgré son âge, il a toujours sa capacité à coller au ballon, à accélérer le jeu et il reste un maillon fort de l’équipe néo-zélandaise", soulignait le capitaine du XV de France dimanche dernier, admirateur de la première heure : "Je le regardais à la télé quand j’étais plus jeune".

L’élève, qui n’en est plus un depuis un petit moment, a-t-il dépassé le maître ? Patriotisme mis à part, la réponse tient de l’évidence. Même Aaron Smith le reconnaissait, en 2021 : "Ce mec est à un autre niveau. Personne ne rivalise avec lui en ce moment." Son hommage résonne encore plus fortement, deux ans après. Le Toulousain a donné une dimension encore supérieure à son poste de par son impact tout terrain, aujourd’hui sans équivalence sur la planète ovale : le dynamiteur des débuts est désormais autant un métronome qu’un créateur, un finisseur qu’un serviteur. Aussi talentueux soit-il, Aaron Smith n’a pas un tel impact sur sa sélection et son apport balle en main est bien moindre désormais. Les stats autant que l’impression visuelle sont unanimes à ce sujet : Antoine Dupont a réalisé un doublé de "try assist" lors de ses trois derniers tests et a été décisif sur chacune de ses six dernières sélections, il a plaqué à 87 % sur la saison passée, a encore passé un cap dans l’utilisation et la précision de son jeu au pied…

Très bon face à l’Écosse et à l’Australie en août, Antoine Dupont semble prêt à livrer sa meilleure version de lui-même au monde. Sa mission n’impose rien de mois que l’excellence après laquelle il court : il doit mener les siens sur le toit du monde, comme Aaron Smith l’avait fait avec brio en 2015. Il ne reste plus qu’à passer à l’acte. Feu !