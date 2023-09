S’il faudra attendre le début de semaine pour être fixé, le forfait de Paul Willemse va impliquer un retour de Cameron Woki au sein du XV de départ, que devrait aussi réintégrer reda wardi.

Si l’actualité récente des Tricolores n’a guère livré d’indications quant à la composition de ce vendredi, des tendances ne s’en sont pas moins dégagées à la lumière des matchs de préparation. À commencer par la titularisation de Reda Wardi au poste de pilier gauche, si sensible puisqu’en raison de la présence de Cyril Baille dans le groupe malgré sa blessure, il ne compte "que" deux spécialistes dans le groupe des 33. Ménagé face à l’Australie dimanche dernier pour offrir du temps de jeu à Jean-Baptiste Gros, le Rochelais devrait sans surprise endosser le numéro 1, Gros retrouvant son rôle de finisseur. À ses côtés en première ligne, son compagnon de club Uini Atonio occupera sa position de titulaire aux côtés de Julien Marchand, Peato Mauvaka et Sipilia Falatea prenant place sur le banc.

Pour le reste du pack ? Si la troisième ligne Cros-Alldritt-Ollivon ne souffre d’aucune contestation, c’est au niveau de la deuxième ligne que se situé évidemment le plus gros chantier depuis le forfait de Paul Willemse. Prévu comme titulaire, le Sud-Africain devrait être numériquement remplacé par Cameron Woki dans le XV de départ, Flament glissant à droite comme contre l’cosse sachant que Romain Taofifenua n’a qu’une demi-heure de match de préparation dans les jambes, le staff comptant sur les matchs de poule pour le faire monter en puissance. Celui-ci devrait être accompagné sur le banc de Paul Boudehent et Sekou Macalou, d’autant plus importants qu’ils couvriraient aussi les postes de centre et d’ailier dans l’optique du désormais traditionnel 6-2.

Jaminet encore sur le banc ?

Ensuite ? Partant du principe que la charnière Dupont-Jalibert a réglé le débat la semaine dernière et que le triangle arrière Villière-Ramos-Penaud ne saurait souffrir aucune retouche, l’unique changement pourrait concerner le remplacement de Jonathan Danty, qui devrait en cas de forfait profiter à Yoram Moefana (lire ci-dessus). L’ultime inconnue réside enfin au niveau du banc, où figurera à coup sûr Maxime Lucu. Mais aux côtés de qui ? Si Arthur Vincent et Louis Bielle-Biarrey ont une certaine polyvalence à faire valoir auprès du staff, Melvyn Jaminet semble demeurer prioritaire malgré son entrée décevante face aux Wallabies, évidemment au nom des tirs au but.

Le XV probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana (ou Danty), 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Wardi.