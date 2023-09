Étincelants face à Montpellier lors de la deuxième journée, les Toulousains souhaitent enchaîner à Oyonnax. Pour cela, l’engagement devra être au rendez-vous, sans oublier de jouer les coups qui se présentent.

Si certains étaient inquiets, ils ont été rassurés dimanche dernier. Non, le Stade toulousain n’a pas changé, les Montpelliérains peuvent en témoigner. Sur leur pelouse d’Ernest-Wallon, les Haut-Garonnais ont retrouvé leur allant offensif. Des impacts toujours remportés, des sorties de balle rapides et des pénalités rapidement jouées ont eu raison d’une défense héraultaise rapidement dépassée. Alors c’est avec le sourire aux lèvres que les champions de France ont repris le chemin de l’entraînement cette semaine.

En ligne de mire, un déplacement chez le promu oyonnaxien qui sent la poudre. Les Toulousains se sachant attendus à chacun de leur déplacement, loin d’eux l’idée de sous-estimer une formation qui évoluait en deuxième division la saison dernière. "Ce ne sera pas facile, avoue Paul Graou. On a à cœur de se faire plaisir avec le ballon dans les mains mais il ne faudra pas oublier les bases, c’est-à-dire bien défendre."

Pénurie à l’ouverture

Comme face au MHR, Toulouse tentera de mettre énormément de rythme pour tenter de faire craquer la défense aindinoise, même si le demi de mêlée rouge et noir temporise : "À l’extérieur, c’est toujours différent. Il ne faudra pas se précipiter." Cela n’aura pas échappé à grand monde, le Stade toulousain manque cruellement de demis d’ouverture. Alors que Romain Ntamack s’est fait opérer ce jeudi de sa grave blessure au genou gauche, Baptiste Germain est lui passé sur le billard dimanche dernier, victime d’une luxation du coude. De ce fait, Paul Graou devrait collaborer avec l’Anglais Billy Searle dans l’Ain. "Ce n’est pas tellement dur de changer de partenaire à la charnière, on a tous les mêmes codes. On se comprend tous sur le terrain. Il est vrai que les repères viennent en jouant les matchs mais quand tu t’entraînes toute la semaine, ça vient assez simplement."

Joker Coupe du monde, Searle n’a pas vraiment le style de Germain sur le pré : "C’est un Anglo-Saxon, il n’a pas la même vision du jeu mais son adaptation se passe vraiment bien. Je n’ai aucun doute sur le fait que cela va très bien se passer !" Seule incertitude à l’horizon, la réussite de l’ancien joueur des Wasps face aux poteaux. Ses coups de pied contre Montpellier n’ont pas franchement rassuré. En cas de grosse nécessité, Paul Graou mais aussi Paul Costes peuvent suppléer leur numéro 10 dans l’exercice. Dans une rencontre qui s’annonce rude et accrochée, cela pourrait faire la différence.