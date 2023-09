Avant une trêve de près de deux mois, le promu oyonnaxien boucle le premier acte en affrontant les tenants du titre.

En opposant le champion de France de Pro D2 au tenant du titre de Top 14, le duel entre Oyonnax et Toulouse marquera forcément un sommet. Mais il constituera aussi une étape importante dans le long cheminement du championnat en signifiant la fin d’un premier bloc avant une mise entre parenthèses de près de deux mois de la compétition.

Pour aborder le plus sereinement possible cette longue trêve, les Oyomen se doivent d’effacer la déception rapportée de leur déplacement à Paris. "Chaque match doit nous permettre de progresser" répète inlassablement Joe EDl Abd. Pour répondre à cette attente deux axes d’amélioration seront ciblés face aux Toulousains, l’efficacité et la discipline, causes clairement identifiées du revers frustrant connu face au Stade français. Le patron des Oyomen confirme : "Si nous pouvons être fiers de l’état d’esprit affiché face au Stade français nous sommes en revanche légitimement déçus par le résultat. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans le jeu. Nous aurions pu gagner là où au final nous perdons de dix points. En première mi-temps nous nous sommes un peu regardés, alors qu’il y avait la place pour faire quelque chose. Nous avons rivalisé avec le Stade français, mais nous ne pouvons pas nous en contenter."

"Toulouse reste toulouse"

Au constat des failles relevées dans l’efficacité et la discipline, le manager aindinois en ajoute un autre : "Nos connexions n’étaient pas les bonnes, nous n’étions pas suffisamment ensemble." Dès le début de la semaine, la trame a été posée pour préparer au mieux la réception des Toulousains sans se laisser tromper par l’absence des internationaux dans leurs rangs : "Toulouse reste Toulouse", avertit Kevin Lebreton, le troisième ligne oyonnaxien passé par la filière de formation toulousaine jusqu’en 2013. "Que cette équipe soit remaniée ne changera rien à notre préparation. Il y a dans ce club une unité de jeu qui fait que les joueurs appelés à intégrer l’équipe première sont de suite au niveau. On l’a encore vu ce dernier week-end avec des jeunes comme Théo Ntamack ou Paul Costes", explique celui qui compte à son palmarès des titres de champion de France cadets et Crabos conquis sous le maillot toulousain.

Ce n’est pas son manager qui le contredira : "Face à une équipe comme Toulouse, il ne faudra pas seulement être disciplinés et forts en défense pour prétendre réaliser le match que nous voulons faire. Nous devrons aussi nous montrer très justes dans tout ce que nous entreprendrons." La troisième étape se profile pour les Oyonnaxiens, sous forme d’un véritable sommet comme le souligne Joe El Abd : "Nous avons joué Clermont, le Stade français. Nous avons abordé notre retour en Top 14 dans une bonne dynamique mais cette fois nous allons affronter la véritable institution qu’est Toulouse. Pour nous ce sera encore une finale."