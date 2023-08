Réunis depuis samedi dernier sur l'ïle de beauté, les Springboks se sont remis de leur combat titanesque mené contre les All Blacks mais comptent aussi travailler dur, pour encore progresser.

Quoi de mieux qu’un séjour en Corse pour se remettre d’une bataille titanesque ? Trois jours après leur victoire historique à Twickenham (35 à 7, la plus large défaite essuyée par les All Blacks dans toute leur histoire), les corps sud-africains sont encore marqués, comme l’indiquait le capitaine Siya Kolisi : "J’ai toujours mal partout. C’était très intense, surtout pour les avants parce qu’il y a eu beaucoup de mauls. L’intensité de ce match nous a mis sur le bon chemin. On a essayé beaucoup de choses sur ce match, cela nous a apporté beaucoup d’enseignements."

Nienaber : "Twickenham, ce n’était qu’un match de préparation"



Des enseignements certes, une performance retentissante aussi, mais le sélectionneur Jacques Nienaber veut que son groupe garde les pieds sur terre au moment où la planète rugby s’enflamme sur les chances de victoire de ses hommes : "Twickenham, ce n’était qu’un match de préparation. Nous avons fait de bonnes choses, mais on doit encore progresser. Le plus important, c’est de se dire qu’il ne s’agissait que d’un match de préparation. Il ne nous a pas rapporté le moindre point à la Coupe du monde. Le Mondial ne commence que la semaine prochaine."

The #Springboks hit the ground running in Corsica, where they will spend a few days finetuning their preparations for the Rugby World Cup \ud83c\udfc9#StrongerTogether pic.twitter.com/BsjMx4bDIk — Springboks (@Springboks) August 29, 2023

Depuis samedi dernier, les Boks ont pris leurs quartiers à l’hôtel Mercure de Bastia, et s’entraînent au Stade Tamburini de Biguglia, à seulement cinq minutes de bus de leur hôtel. Mardi, ils ont donné leur premier entraînement ouvert au public, et ont été surpris par l’afflux massif de supporters venus observer les champions du monde 2019 : "C’était une surprise en effet, on ne s’attendait pas à ça, confirmait l’entraîneur en charge de l’attaque, Mzwandile Stick. Je tiens encore à remercier le président et le maire de la ville pour leur accueil. C’était fantastique de voir autant de gamins autour du terrain. Cela a donné beaucoup d’énergie à l’équipe et nous en sommes très reconnaissants." De l’énergie, les Boks vont en avoir besoin. Car ils ont du pain sur la planche : "Cela va être une semaine « off » très dure. On la prend comme une semaine de préparation, rien de moins."

Cheslin Kolbe : "C’est important pour nous"



Et Daan Human, l’ancien pilier du Stade toulousain aujourd’hui en charge de la mêlée sud-africaine de détailler le programme : dans un français impeccable : "Nous allons avoir une semaine type : lundi, on a travaillé nos sorties de camp, nos coups d’envois. Mardi, notre défense et notre attaque, et on aura deux séances de mêlée dans la semaine et une séance de mauls vendredi."

Malgré tout, les Boks ont gardé dans leurs emplois du temps quelques créneaux pour aller à la rencontre des locaux : mercredi matin, ils étaient avec les écoles de rugby au stade Lumio, petite ville située à l’opposé de Bastia, sur la côte ouest. Certains ont pu profiter de l’après-midi « off » pour taper quelques balles de golf, tandis que d’autres ont visité des caves viticoles.

Jeudi après-midi, ils ont rendu visite à des enfants hospitalisés à Biguglia. Un moment important, à en croire Cheslin Kolbe : "C’est important pour nous d’aller rendre visite à des enfants malades. On veut leur donner un peu de bonheur, mettre des sourires sur leurs visages. On sait que ces petits moments peuvent changer la vie de ces mômes, cela peut les inspirer et leur donner de la force pour affronter le futur." Il n’y a pas que le rugby dans la vie, après tout.