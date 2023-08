L'émission Des Mauls et Débats a fait sa rentrée, et nos journalistes ont évoqué le dernier match de la deuxième journée de Top 14 entre Toulouse et Montpellier. Le champion de France doit réagir sur sa pelouse après sa défaite à Bayonne. Le MHR voudra faire un coup et profiter de l'absence des internationaux au Stade toulousain.

Le prono de DMDB concerne la dernière rencontre du week-end entre Toulouse et Montpellier. Nos journalistes suivent la tendance de ce début de saison, à savoir des victoires étriquées, un bonus défensif, et misent sur une victoire des locaux, plus costauds devant. Avec Vincent Franco, Simon Valzer, et Nicolas Augot. Réalisation de Baptiste Barbat. Musique : Buffalos - Zebra