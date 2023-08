Pour ce premier voyage de la saison, Frank Bradshaw fera son grand retour à Nevers sous les couleurs de Montauban...

De Limerick à Montauban, la route a été longue. Mais pas de quoi faire peur à ce géant de 2,05 mètres. Pourtant, le deuxième ligne de 28 ans a bien failli baisser les bras : "À 20 ans je n’ai pas été conservé par le Munster alors c’était soit je restais en Irlande et je reprenais mes études soit je tentais ma chance en France. Mais quand j’étais à Auch j’ai failli abandonner. Je ne parlais pas un mot de français, j’étais tout seul. Je me suis dit qu’il fallait que j’arrête car c’était trop compliqué ", explique l’Irlandais.

?? ????? ♟



Voici les 23 Sapiacains qui iront défier Nevers demain soir à 19h30 dans la Nièvre!



25/08

19H30

Stade du Pré Fleuri

@usonneversrugby

Arrivé dans le Gers en 2016, l’expérience s’avérait bien plus compliquée que prévu. À l’issue de la saison le club déposait le bilan et Frank Bradshaw voyait son rêve français s’essouffler peu à peu. C’est à ce moment-là que débutait son histoire avec Nevers : "Heureusement que je suis tombé sur Nevers. J’ai vraiment grandi là-bas." C’est donc au terme de cinq saisons dans la Nièvre que le deuxième ligne décidait de rentrer en Irlande où il signait un contrat d’une saison avec l’Ulster. Mais là aussi rien n’avait l’allure d’un long fleuve tranquille. "J’étais très bien à Nevers mais j’avais besoin de rentrer chez moi. Mon père était malade et ma sœur était toute seule pour s’en occuper. C’était le moment de rentrer. Mais quand je suis arrivé à l’Ulster ça s’est mal passé sur le côté sportif. Je n’ai pas trop joué (28 minutes N.D.R.L.), le coach n’avait pas confiance en moi". Alors PP Lafond sautait sur l’occasion. Et voilà que Frank Bradshaw était de retour en France.

Comme on se retrouve

Il ne lui aura pas fallu attendre bien longtemps pour retrouver le club qui l’a fait naître en Pro D2. "Ça sera sans doute un peu bizarre", avoue-t-il à demi-mot. Au-delà des bons souvenirs qu’il garde de son passage dans la Nièvre, le deuxième ligne sera une arme précieuse pour les Montalbanais. "C’est vrai que je connais bien leur manière de jouer", un atout non négligeable pour le premier match à l’extérieur de l’USM. "Il ne faut surtout pas laisser leur ballon porté avancé. Quand j’étais là-bas c’était l’un des gros focus. Il ne faut pas non plus oublier leur attaque. Ils vont essayer de mettre de la vitesse et ils ont des individus impressionnants derrière", voilà sans doute les clés de la victoire…