Alex Arrate a quitté le Top 14 et le Stade français pour la Pro D2 et Vannes à l'intersaison. Il assure ne pas avoir eu de difficultés à rejoindre l'antichambre de l'élite, convaincu par le projet breton.

Après cinq saisons à Paris, vous voici arrivé au RC Vannes. Pourquoi ce choix ?

Quand j’ai su que le staff du Stade français ne me conserverait pas, j’ai voulu me pencher sur un projet qui me plairait et celui de Vannes me correspondait sur et en dehors du terrain. Je n’ai pas un ego surdimensionné et je n’ai eu aucun souci à partir en Pro D2. Vannes est un club qui grandit d’année en année et se donne les moyens d’évoluer dans le haut du championnat. Ce que je suis venu chercher, c’est un club qui joue le haut de tableau et qui, à court et moyen terme, se donnera les chances d’espérer monter en Top 14.

Vous avez d’ailleurs déjà troqué votre casque rose contre un casque paré d’hermines…

C’est un petit clin d’œil pour la région et le club. Quand j’étais au BO, j’avais un casque avec le drapeau du Pays basque. À Paris, j’avais pour habitude de créer un casque reprenant le design du maillot. Je me suis dit qu’à Vannes, j’allais également pouvoir créer quelque chose. Le Pays basque et la Bretagne sont des régions avec une identité hyper forte et c’est un petit clin d’œil. Quoi qu’il en soit, je suis très fier de porter ce casque et ces nouvelles couleurs.

Vous êtes de retour en Pro D2 cinq ans après votre départ du BO. Comment le championnat a-t-il évolué ?

Déjà, il n’y avait pas l’arbitrage vidéo quand je jouais au BO. Ça a été une grosse avancée et une bonne chose pour le championnat. Le jeu est plus rapide qu’il y a quelques années où on était un peu plus sur du jeu d’avants. Les 6 premières places sont de plus en plus dures à aller chercher dans une compétition de plus en plus resserrée.

Votre baptême de feu a eu lieu à guichets fermés. Comment avez-vous vécu cette première à la Rabine ?

C’était une super expérience. J’avais déjà connu la Rabine il y a huit saisons quand je jouais avec Biarritz mais la connaître en tant que joueur du RCV, c’est autre chose. Il y a une ferveur incroyable autour du stade et de l’équipe, c’est quelque chose de très sympa pour nous d’être supportés et poussés comme ça, on sent que le rugby commence à prendre beaucoup de place en Bretagne. Sur le match, d’un point de vue collectif, je nous ai trouvés très en place pour un match de reprise, la victoire est là et c’est le principal.

Vous jouez ce vendredi contre un autre gros morceau, Mont-de-Marsan. Comment abordez-vous cette rencontre ?

Ça va être un gros déplacement contre une équipe habituée au haut de tableau. Ils annoncent de très fortes chaleurs donc ça va être compliqué. On a établi une stratégie pour ce match qu’on essaiera de respecter pour espérer les perturber et pourquoi pas ramener des points à la maison.

Ce match sera délocalisé au stade Aguilera où vous avez passé de nombreuses années. Vous attendez-vous à un accueil particulier ?

Forcément, il y aura de la famille en tribunes mais au-delà de ça, ça sera un match comme un autre. Il faudra faire abstraction de tout l’extra rugby pour être le plus performant possible et aider mes coéquipiers sur le terrain.