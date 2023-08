Vannes Pour leur première de la saison et dans un stade de la Rabine à guichets fermés, les Bretons avaient à cœur d’en imposer face à un concurrent direct.

Avec trois déplacements dans ce premier bloc, cette première à domicile était ô combien importante pour des Vannetais souhaitant partir sur de bons rails face à des Neversois qui souhaitaient de leur côté enchaîner une deuxième victoire à la Rabine après celle acquise dans le money-time l’an passé. Mais au coup d’envoi, ce sont les Bretons qui ont donné le tempo avec dix minutes de domination concrétisées par un essai de Cyril Blanchard. Le talonneur, qui a aplati douze fois la saison dernière, a déjà ouvert son compteur après la "spéciale vannetaise" : pénaltouche puis groupé pénétrant gagnant transformé par l’ouvreur Maxime Lafage, auteur par ailleurs d’une très belle prestation.

Dix minutes plus tard, les visiteurs, toujours sous pression, ont été pénalisés d’un carton jaune à l’encontre de Joaquin Herrera rentré en jeu quelques secondes plus tôt. Les locaux ont su profiter de leur supériorité numérique avec une combinaison à la main à 5 mètres de la ligne pour un nouvel essai planté par Pedemonte puis transformé par Lafage pour porter la marque à 14-0. Mais comme bien souvent dans le rugby moderne, ce carton jaune a fait se resserrer les joueurs de Xavier Péméja qui, sur le renvoi, ont inscrit un essai par l’intermédiaire d’Elia que ne s’est pas privé de transformer Le Bourhis avant d’ajouter trois points quelques minutes plus tard.

Juste avant la mi-temps, les visiteurs ont de nouveau trouvé la faille avec un doublé d’Elia pour passer devant avant de rentrer aux vestiaires (14-17) grâce à une efficacité maximale comme l’explique le manager neversois : "On a deux ballons dans leur camp et on marque deux fois sur deux ballons portés. On revient dans le match mais sans rien avoir fait…"

"Une bonne base de travail"

Au retour des vestiaires, les Bretons vont renverser la situation avec deux pénalités de Maxime Lafage pour porter la marque à 23-17. Malgré trois nouveaux points de Le Bourhis, les Morbihannais vont définitivement prendre les devants avec un nouvel essai de Théo Béziat à la 62e minute portant le score à 30 à 20. Rien ne se passera plus ou presque jusqu’à la sirène où le pack vannetais s’écroulera de nouveau dans l’en-but sans qu’un essai ne soit accordé, scellant ainsi le score de ce match qui permet aux Bretons de démarrer du bon pied. "On est très satisfait du résultat, de l’engagement qui a été mis, on les a mis sous pression constamment pendant toute la durée du match et on a une bonne base de travail, un peu moins du contenu", expliquait Maxime Lafage après la rencontre. Côté neversois, l’indiscipline aura coûté très cher avec trois cartons jaunes qui font repartir les joueurs de Xavier Péméja dans la Nièvre sans le moindre point dans la besace.