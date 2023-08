Le nouveau manager du SA XV, natif de Béziers, Alexandre Ruiz va débuter cette nouvelle aventure sur ses terres héraultaises. Un hasard qu’il appréhende mais qu’il a hâte de vivre.

C’est à quelques rues du stade Raoul-Barrière que le nouvel entraîneur de Soyaux-Angoulême Alexandre Ruiz est né. C’est dans ce même stade, situé à l’est de la ville, que sa nouvelle vie sportive va prendre forme ce vendredi. Pour la première fois, il sera à la tête d’une équipe professionnelle en tant que manager. "Je crois au destin et je pense que rien n’arrive par hasard. Je prends ça pour un signe. Au fond de moi, ça me fait évidemment quelque chose. C’est un terrain sur lequel j’ai grandi et qui est situé à cinq minutes de chez moi. Mais je m’efforce à dire que ce n’est pas un challenge personnel, ça appartient à l’équipe avant moi." Une rencontre d’ouverture qu’il appréhende forcément un peu mais que l’ancien arbitre veut dédramatiser pour le bien de son collectif. "Je l’appréhende oui, mais si j’ai tenté ce défi c’est que j’avais le sentiment de pouvoir y répondre, que ce soit sur l’aspect humain ou technique. C’est une semaine où j’ai pris plus de recul que d’habitude", avoue le manager angoumoisin.

Pour cette première, le SAXV veut s’appuyer sur les bonnes choses faites lors de avant-saison pour débuter de la meilleure des manières. "La préparation a été bonne, elle correspond à ce qu’on veut mettre en place. Il y avait beaucoup de sourires, le bien vivre-ensemble, qui était un critère important, a fonctionné. On a hâte de commencer."

Soyaux ne veut pas surjouer

Connu pour allègrement faire vivre le ballon, la bande à Pierre Lafitte aura un mot d’ordre : ne pas surjouer. "On ne veut pas leur donner l’opportunité de jouer des ballons faciles, analyse le coach. C’est une équipe qui a un jeu direct, frontal et met en difficulté quand elle joue dans l’avancée. Elle sait occuper au pied. Au vu de la blessure d’Uruty, la possible présence de Victor Dreuille et sa longueur de frappe peuvent nous laisser dans notre camp et leur permettre de jouer chez nous." Près de la Méditerranée, les Charentais de Ben Botica sauront, comme l’an passé dans l’Hérault, se montrer accrocheurs, en espérant cette fois un plus heureux dénouement.