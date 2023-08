Impressionnant pendant quatre-vingt minutes, le Toulonnais a livré une partie de haut niveau pour son grand retour en Bleu et confirme à nouveau son statut de titulaire indiscutable.

Le grand Charles a été royal. Comme bon nombre de ses camarades du week-end, Ollivon n’avait plus porté le maillot bleu depuis le 18 mars, et la dernière journée du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Ce samedi, le flanker toulonnais a rappelé à Fabien Galthié que sa présence était indispensable pour le prochain Mondial. Face à l’Écosse, l’ancien capitaine a été omniprésent pendant quatre-vingt minutes et a notamment soulagé une troisième ligne à flux tendu en fin de partie, avec Boudehent repositionné au centre et les entrées de Chalureau et Verhaeghe, deux deuxième ligne de métier. En première période, le Basque de naissance a impressionné par son abattage au plaquage avec un impérial douze sur douze face aux attaquants écossais. Précis en touche, Charles Ollivon a terminé la rencontre avec vingt plaquages réussis en autant de tentatives. Mais le flanker s’est surtout fait remarquer par ses courses tranchantes ballon en main.

Habitué des grandes chevauchées, Ollivon a bien senti la percée de Thomas Ramos à la 44e minute pour offrir une solution à son arrière et cavaler jusqu’en terre promise. Un treizième essai sous le maillot frappé du coq rappelant que le flanker sait être à la conclusion des attaques françaises. Ollivon a également été décisif en perturbant l’alignement écossais dans les ultimes secondes de la partie. "Il fallait la prendre celle-là parce qu’on commençait à beaucoup reculer. C’était difficile, il fallait aller la chercher. Mais ce n’est pas moi, c’est le boulot de tout le monde. Le lift a aussi été important", expliquait sobrement le principal intéressé.

Omniprésent pour sa première sortie estivale, Charles Ollivon est apparu plutôt fringant lors de la victoire des Bleus face à l’Ecosse. Mais, si l’ensemble de l’équipe a connu des trous d’air physiques, lui se veut lucide et rassurant.



À l’arrivée, le grand Charles a fini la rencontre avec quarante-trois mètres parcourus (4e meilleur total français), vingt plaquages, un essai et un contre importantissime. Une performance XXL saluée par Fabien Galthié qui a nommément félicité son troisième ligne. "Charles a fait un grand match, vraiment. Il va chercher le ballon en fond d’alignement et nous permet de gagner ce match de trois points."

Un amoureux des grands rendez-vous

Charles Ollivon a profité de cette rencontre face au XV du Chardon pour annihiler le moindre doute dans l’esprit de Fabien Galthié pour le choix de son numéro 7. Avec les blessures d’Anthony Jelonch, François Cros et l’émergence de Paul Boudehent, le Toulonnais a assumé son statut d’indispensable dans le XV de départ français. Pour preuve, l’ancien flanker de Bayonne n’a plus débuté une rencontre internationale sur le banc depuis le 25 février 2017. Hors blessure, Ollivon est sans arrêt titulaire avec le XV de France et a enchaîné ce samedi sa vingt-septième titularisation avec les Bleus.

Pour un match de reprise, Ollivon a en tout cas illuminé le Chaudron de Geoffroy-Guichard, après une longue préparation physique. "Je me suis globalement bien senti. On a beaucoup travaillé à l’intersaison avec Thibault (Giroud, N.D.L.R.) et le secteur de la performance. Ce n’est pas encore le plus confortable possible, c’était mon premier match depuis un moment. Il faut donc que ça revienne sur les jambes, sur le cardio. C’est donc une victoire contre une belle équipe Ecosse. On veut aller plus loin mais on a gagné. On ne peut pas sauter de joie car c’est un match de préparation mais nous avions vraiment besoin de passer par là", confiait le Toulonnais à l’issue de la rencontre. Car l’objectif principal du flanker et du XV de France est évidemment fixé au 8 septembre avec un match d’ouverture explosif face à la Nouvelle-Zélande, une nation qui échappe à Ollivon depuis 2017.