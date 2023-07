Présent dans cinq finales lors des trois dernières saisons et double champion en titre, le Stade rochelais est maintenant une place forte du rugby français. Et il ne veut pas s’arrêter là.

Le Stade rochelais est parti en vacances avec les valises pleines de frustration. Celle d’avoir quitté le Stade de France malheureux, battu à la dernière minute, alors que le doublé Champions Cup - Top 14 était quasiment dans leurs mains comme le soulignait Ronan O’Gara après cette finale de championnat.

Mais dans leur sac à dos, les Rochelais avaient donc pris soin d’y caler une seconde Coupe d’Europe, même s’il ne faut plus l’appeler ainsi. La saison des Maritimes était déjà historique, avec une prestation face au Leinster qui restera à jamais dans les annales. Elle est venue confirmer que le premier succès ne devait rien au hasard, que cette ivresse des grands soirs n’avait rien d’éphémère. Le Stade rochelais est une nouvelle place forte du rugby français et il va débuter ce nouvel exercice avec un statut d’épouvantail selon les bookmakers qui font de l’équipe de Ronan O’Gara la grande favorite pour soulever le Bouclier de Brennus le 29 juin 2024 au… stade Vélodrome de Marseille, là où les Maritimes avaient décroché leur première étoile européenne en 2022.

Ce serait un magnifique bégaiement de l’histoire pour confirmer une montée en puissance qui donne le tournis même au président Vincent Merling, comme il le reconnaissait après avoir gagné le droit de monter une nouvelle fois à Paris après la folie de Saint-Sébastien : "Les choses s’enchaînent comme ça à une vitesse, ça donne le tournis ! Mais il y a beaucoup de fierté bien sûr, beaucoup de fierté. J’ai dit à tous les Rochelais présents ici : "soyez fiers". Il faut qu’on soit fiers de notre club parce que c’est cette fierté qui nous donne envie d’aller toujours plus loin. L’humilité n’empêche pas d’être ambitieux. On est restés dans nos valeurs d’humilité, du moins j’espère que c’est vécu comme ça de l’extérieur, et en même temps on est très ambitieux car sans ambition, on ne peut pas être double champion d’Europe, on ne peut pas aller en finale."

Le président si discret a emboîté le pas de son manager Ronan O’Gara qui voit grand : "Établir une dynastie, c’est l’idée, c’est le plan. On a bien vu que tout ça ne se joue à rien. Pour un petit point, pour une transformation manquée peut-être, on est heureux alors qu’eux sont déçus. C’est brutal, mais il faut être brutal dans sa tête quand on est coach ou joueur de haut niveau, être sans pitié. Nous, on a perdu une finale de Top 14, deux finales de Champions Cup. On a compris à ces occasions que pour gagner, ce qu’on est capable de faire pendant la saison n’est pas suffisant. Ce que l’équipe a démontré à Dublin est incroyablement positif : elle a prouvé qu’elle n’avait pas de limite."

La Rochelle compte sur ses jeunes

Ainsi, le Stade rochelais sait qu’il doit miser sur la continuité pour continuer à grandir. Tout d’abord sur le plan sportif où Ronan O’Gara a travaillé à consolider son ossature. Mis à part le départ à la retraite de son deuxième ligne Romain Sazy, le manager irlandais n’a perdu aucune pièce majeure de son effectif lors de l’intersaison. Même s’il ne faut pas sous-estimer la retraite de l’ancien capitaine tant son importance était reconnue de tous dans le vestiaire, La Rochelle avait déjà anticipé la succession avec Thomas Lavault mais aussi Thomas Ployet.

Le club mise d’ailleurs sur sa formation pour aller toujours plus haut puisque les renforts extérieurs sont peu nombreux avec seulement quatre arrivées. Mais, les Maritimes vont pouvoir compter sur plusieurs nouveaux champions du monde des moins de 20 ans pour étoffer leur effectif avec notamment l’ouvreur Hugo Reus, titulaire indiscutable lors de l’épopée des Bleuets, le troisième ligne Oscar Jégou, qui a enchaîné les performances remarquables, et le pilier Louis Penverne malheureusement forfait pour la finale. Ce sont des belles promesses, tout comme celle de l’agrandissement et de la modernisation du stade Marcel-Deflandre avec notamment cinq places supplémentaires. Cela ne devrait pas empêcher le club de continuer sa formidable série de matchs à guichets fermés à domicile.