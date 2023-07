Après avoir terminé leur saison dans la cacophonie la plus complète avec l’éviction de xavier garbajosa au bout d’un exercice marqué par les prises de bec internes, les lyonnais espèrent repartir au combat dans un climat apaisé et propice à la régularité.

C’est avec un large sourire que le président Roubert a lancé le nouvel exercice de son club la semaine dernière, avec l’espoir de faire oublier un exercice 2022-2023 aussi irrégulière qu’elle fut tumultueuse en coulisses, au point de précipiter le départ du manager Xavier Garbajosa, rapidement suivi de son entraîneur de la mêlée Didier Bès.

Car si le club rhodanien a bel et bien bouclé la phase régulière du Top 14 sur une troisième place en raccord avec son statut de meilleure attaque du championnat (81 essais), c’est surtout de par son incroyable irrégularité dans les résultats ou par ses crises de nerfs internes qu’il a marqué l’actualité la saison dernière, qu’il a conclue par une défaite en barrages pas vraiment glorieuse sur la pelouse de Gerland face à l’UBB. Laquelle coûta in fine sa place à "Garba" dont les rapports avec son vestiaire s’étaient par trop distendus pour imaginer une autre issue…

"Ma seule hâte, c’est que l’on bascule de nouveau dans la compétition et qu’on ne parle plus que de rugby et de terrain, jurait le président Roubert. J’assume le choix d’avoir fait venir Xavier Garbajosa au mois de juin 2022, et je le revendique même. Je continue à croire qu’il a les qualités pour être un technicien de premier plan, pour qui j’ai en outre une profonde affection en tant qu’homme. Toutefois, au vu des difficultés et des tensions qui s’étaient accumulées tout au long de la saison, en novembre, en fin d’année puis au mois de mai, il ne m’a pas semblé possible d’aller plus loin ensemble, car les conditions d’une bonne cohésion entre le staff et son équipe n’étaient plus réunies."

Gengenbacher, "l’anti-garbajosa"

De quoi en conclure que c’est sur un terrain glissant que s’aventurera le nouveau directeur sportif Fabien Gengenbacher, ainsi que le sous-entendait pendant l’été l’ancien entraîneur de la mêlée Didier Bès ? Roubert était on ne peut plus sincère en jurant par la négative. "Au Lou Rugby, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent et le président préside, rappelait Roubert. Jamais le groupe des joueurs n’est allé au-delà de ses devoirs et de ses droits. Qu’ils aient fait remonter un manque de communication et de sérénité dans le management de Xavier est une chose, mais je ne veux pas qu’il leur soit attribué des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Je veux aussi m’inscrire entièrement en faux par rapport aux rumeurs qui ont pu circuler, au sujet d’un clan de Lyonnais, d’anciens joueurs ou que sais-je qui auraient monté les uns contre les autres… Ce n’est tout simplement pas la vérité."

La vérité, alors ? Elle est malheureusement, que solder 7 ans d’héritage de Pierre Mignoni ne pouvait s’effectuer sans casser des œufs, ce dont Xavier Garbajosa et son management moins "communicant" ont payé de plein fouet. "L’avantage est que nous repartons avec un staff jeune, motivé, qui a des compétences et qui a surtout envie d’être au Lou Rugby, souriait le président. C’est pourquoi on n’aspire désormais plus qu’à repartir de l’avant, soudés autour de Fabien Gengenbacher." Une nomination qui a pu surprendre dans le landernau, mais que Roubert assume encore à 100 %. "Notre club n’a jamais eu peur de faire confiance aux jeunes pour tenir des postes à responsabilité, et cela ne nous a jamais empêchés de grandir."

C’est avec un large sourire que le président Roubert a lancé le nouvel exercice de son club la semaine dernière, avec à ses côtés Fabien Gengenbacher. Icon Sport

Un "anti-Garba" en quelque sorte, comme la preuve que le Lou semble de nouveau savoir où il veut aller. "Fabien était le candidat qui se rapprochait à mes yeux le plus de l’ADN du Lou, dans notre volonté de construire notre modèle à la lyonnaise. Il est évident que les expériences que nous avons connues cette année, ou même les saisons précédentes, ont compté dans notre réflexion. Nous avons voulu partir sur quelque chose de différent, mais maintenant c’est à Fabien de nous donner raison en exploitant au mieux les qualités de son groupe, qui a me semble-t-il gagné en autonomie par rapport aux années passées." De quoi coller avec le mode de management de l’ex-manager du FCG, qui n’a jamais caché sa volonté de responsabiliser au maximum ses joueurs ? Sur le papier, probablement, à condition toutefois d’obtenir au plus vite l’approbation des cadres. Ce qui passera par des résultats immédiats lors d’un début de saison de tous les dangers, qui verra le Lou croiser la route de Toulon puis La Rochelle lors des deux premières journées. Histoire de se mettre dans le bain…