S’il dit avoir vécu "les montagnes russes" sur le plan émotionnel avec son départ précipité de Grenoble, il savoura la chance qui lui est offerte de faire désormais ses preuves à haut niveau.

Entre votre départ de Grenoble et votre arrivée au Lou, vous avez vécu une intersaison très mouvementée ?

J’ai fait les montagnes russes. Il y a d’abord eu mon annonce de départ de Grenoble, puis le fait de rester avec une autre fonction, avant que tout s’arrête finalement en fin de saison. J’ai eu alors le bonheur d’avoir un coup de fil de Yann Roubert et j’ai eu l’opportunité de lui présenter mes méthodes de travail, ma vision du club. Il y a eu plusieurs entretiens jusqu’à ma nomination. C’est à l’image de mon parcours, qui est atypique parce que je suis repassé par le monde de l’entreprise après ma carrière de joueur. À Grenoble, j’étais le manager qui n’avait jamais managé, ici à Lyon je serai le manager qui n’a jamais managé en Top 14, mais j’appréhende ça positivement. De plus, je m’appuierai sur un staff expérimenté et compétent car on ne peut porter seul le management et le leadership d’un groupe de 50 joueurs. L’enjeu est de donner aux joueurs les moyens d’être acteurs du projet.

L’intersaison a aussi été mouvementée au Lou. Cela vous a-t-il fait hésiter ?

Non car je sais d’où je viens. Et une opportunité comme le Lou, cela ne se refuse pas. À moi de m’adapter, de faire très vite un diagnostic pour faire les changements nécessaires. Il n’y a pas lieu de vouloir tout chambouler ou de changer les choses qui fonctionnent. Quand on a fini troisième de la saison régulière, c’est que beaucoup de choses fonctionnaient. J’ai pris le temps de beaucoup échanger avant cette reprise avec mon staff et les joueurs pour avoir de la matière et comprendre le contexte dans lequel j’arrivais.

Quelles priorités avez-vous établies ?

L’urgence est de retrouver de l’unité, de la collaboration. De remettre de l’échange et du partage au sein du staff et avec les joueurs. Il a fallu aussi beaucoup échanger sur un secteur important qui est l’attaque.

Vous avez eu le temps de dresser un état des lieux ?

Il fallait évidemment comprendre le contexte mais comme je n’étais pas là la saison dernière, je n’ai pas voulu non plus trop m’attarder sur ce point. Ce qui est important, c’est d’avoir une organisation claire, de mettre en place des règles de vie, des principes qui nous mèneront à la performance et qu’il faudra véhiculer chaque jour. C’est sur ces points que je suis intervenu lors de ma première intervention auprès des joueurs, en précisant l’organisation, en divulguant les principes que je souhaite apporter, mais aussi ceux que j’ai construits avec mon staff et avec le retour des joueurs. Il y a besoin de communication et de transparence.

Sportivement, quelle sera la patte Gengenbacher ?

Il y a la volonté d’être de préserver l’identité de jeu du Lou qui a fini la saison régulière avec le plus grand nombre d’essais. Produire un jeu offensif de qualité sera toujours l’objectif avec celui de gagner en constance, notamment sur les phases de transition attaque-défense. Je souhaite que l’on soit une équipe difficile à battre. Ce qui passera par une conquête et un jeu au pied solide.

L’arrivée d’Arnaud Héguy pour entraîner la mêlée était importante pour vous ?

Il a fallu très vite chercher un nouveau profil après le départ de Didier Bès à 10 jours de la reprise. Je connais Arnaud, aussi bien l’entraîneur que l’homme, quelles sont ses méthodes de travail. Je suis ravi qu’il ait accepté ce challenge. Sur la méthodologie, on va gagner du temps.