L'écrivain français Jean-Paul Dubois, prix Goncourt en 2019, s'est prêté au jeu du Comme à Confesse. Dans ce troisième et dernier épisode, il s'exprime sur les hymnes français et anglais et admet son penchant pour la rythmique du God Save The King.

Le troisième et dernier épisode est enfin disponible ! Évidemment, vous pouvez toujours vous rattraper en visionnant le premier épisode ici et le deuxième ici. La trilogie est donc complète pour ce Comme à confesse avec le prix Goncourt 2019.

Dans ce dernier épisode, il donne notamment son opinion sur les hymnes, français et anglais, et reconnaît ne pas grandement apprécier la Marseillaise. Pour sa musicalité d'abord et également pour sa signification et son symbole. Jean-Paul Dubois lui préfère même le God Save The King anglais. "Quand il y a la Marseille et le God Save The King, je rêve d'être anglais, le temps de l'hymne. L'émotion, elle est dans le God Save The King, on s'en fout des paroles. Les Anglais ont un deuxième hymne moins connu, qui est un chef-d’œuvre. Eh bien nous, on a de la musique militaire" précise l'auteur.