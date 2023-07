L'écrivain français Jean-Paul Dubois, prix Goncourt en 2019, s'est prêté au jeu du Comme à Confesse. Dans ce deuxième épisode, il évoque le parallèle et les disparités existantes entre le fait de gagner un prix littéraire et un Bouclier de Brennus.

Le deuxième épisode est donc disponible, mais vous pouvez toujours vous rattraper en visionnant le premier épisode ici. La suite et fin, avec le troisième épisode arrivera demain, mercredi 19 juillet.

Dans ce deuxième épisode, l'écrivain évoque le parallèle et les disparités existantes entre le fait de gagner un prix littéraire et un Bouclier de Brennus. Pour lui, il y a une différence sur l'émotion finale où la réaction post-victoire n'est pas exactement la même ! Aussi, il revient sur cette notion de courage qui représente au mieux le rugby dans l'imaginaire collectif. Pour lui, il est plus question de lucidité. "Du courage il en faut bien sûr mais je pense surtout qu'il faut être attentif, observateur et lucide" explique Jean-Paul Dubois.