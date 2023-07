Conseiller technique depuis 1999, Sébastien Calvet est aujourd’hui le grand patron du haut niveau jeune de la fédération française.

"Son seul petit défaut, c’est certainement son gros nez !" Sébastien Piqueronies se marre. L’ancien manager de l’équipe de France U20, double champion du monde en 2018 et 2019, est surtout dithyrambique en évoquant Sébastien Calvet qu’il connaît depuis qu’ils ont joué l’un contre l’autre, en région parisienne, avant de commencer à travailler ensemble au pôle Jolimont de Toulouse. "Sébastien est un pur produit de la DTN, poursuit plus sérieusement le manager de la Section paloise. Il est devenu très jeune entraîneur national en charge du haut niveau jeune et il a entraîné très tôt les moins de 19 ans. Il a eu un parcours très riche, puisqu’il a été un des plus jeunes entraîneurs du Top 14 quand il était à Montauban. Sébastien a ensuite dirigé le centre de formation d’Agen qui était à l’époque une référence avant de revenir à la DTN. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler ensemble. Il est un des symboles de la richesse du rugby français en termes de techniciens car c’est un entraîneur-formateur comme la France est capable d’en produire. Des brillants ! C’est l’entraîneur entraînant. Il vit sa passion et l’anime, avec un côté affectif et humain palpable tout en étant un grand technicien."

"Un numéro 9 de formation, un meneur d’hommes"

Sébastien Calvet a vu passer des générations de jeunes joueurs au CNR de Marcoussis. Il était présent dès les premières années du Pôle France, travaillant alors aux côtés de Didier Retière : "C’est un numéro neuf de formation, donc un meneur d’hommes. Sébastien a du tempérament, il ne se laisse jamais abattre par les circonstances. Il est aussi très à l’écoute des joueurs. Il essaie de créer le meilleur environnement pour qu’ils soient performants. C’est le fruit d’une grosse expérience des jeunes et de l’entraînement. Sébastien est aussi rompu à l’exercice de la sélection nationale. Il a une belle génération entre les mains et il a su tout mettre en œuvre pour que les joueurs arrivent à s’exprimer sur le terrain. On voit une équipe en pleine confiance. Mais, ce n’est pas un homme seul. Je crois qu’il était déjà acteur des succès de Sébastien Piqueronies, à l’époque, car il entraînait les moins de 18 ans. Il a toujours travaillé avec beaucoup de professionnalisme."

Sébastien Piqueronies est le premier à le reconnaître, d’autant plus que les prérogatives de Sébastien Calvet sont maintenant très larges : "il est le manager France jeunes, donc il a le luxe d’assumer la transversalité avec toutes les équipes de France. C’est un vrai pilote, un chef de projet. Il crée, coordonne et assume le projet France jeunes, tout en étant en totale cohérence avec ce qui se fait au niveau du XV de France. Ce n’est pas une simple déclinaison. Il décline les choses essentielles mais il les aménage pour les adapter à tous les âges. Il assume aussi la sélection du plan de succession, donc c’est un métier à haute responsabilité et à haute valeur collective, étant donné que beaucoup d’entraîneurs nationaux qui travaillent avec lui. Sébastien dirige toute une équipe qui évolue dans l’ombre."

Un incroyable triplé ?

C’est donc cette relation et cette vision globale qui lui ont permis d’insuffler cette confiance collective qui se dégage de cette équipe de France U20. "Avec les joueurs, il a cette proximité du grand connaisseur du jeu et cette complicité affective pour générer de la confiance, poursuit Piqueronies. Après, il a toujours été clair, cohérent dans ses choix et dans le suivi et l’accompagnement des jeunes. On voit d’ailleurs que beaucoup de joueurs sont surclassés. Cette confiance est remarquable mais c’est le fruit d’un travail d’accompagnement depuis les moins de 18 ans." Artisan de la formation française depuis plus de vingt ans, Sébastien Calvet est aujourd’hui à la tête d’une équipe en passe de réaliser un incroyable triplé dans cette compétition. "Il est certain qu’un titre mondial est un moment incroyable, qui marque une carrière, reconnaît Didier Retière, qui avait connu le XV de France après un sacre mondial avec les moins de 21 ans en 2006. Ça va mettre sur lui un coup de projecteur et souligner la qualité du travail qu’il fournit depuis des années. C’est mérité."