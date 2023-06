A l'occasion de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, de nombreux champions du monde étaient présents à Paris. Une occasion en or pour leur demander ce qu'ils pensaient réellement de l'équipe de France de Fabien Galthié, à quelques semaines du début de la Coupe du monde.

Dans 70 jours, les Bleus débuteront leur Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. A l'occasion de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, nous avons interrogé six champions du monde du passé pour savoir ce qu'ils pensaient de la bande à Antoine Dupont.

Bakkies Botha : "La pression populaire en France est puissante"

Champion du monde 2007 avec l'Afrique du Sud

Cette Coupe du monde sera la plus ouverte de l’histoire : il y a six ou sept équipes capables de remporter la compétition. Mais les Français, s’ils parviennent à absorber la pression de l’évènement qu’ils accueillent, seront pas loin d’en être les favoris… Je sais par expérience à quel point la pression populaire, en France, est puissante. Je l’ai vécue en club et avec les Springboks. J’ai pour ma part joué face au XV de France un certain nombre de fois mais le match m’ayant le plus marqué, c’est celui de l’automne 2002, à Marseille (30-10). Ce jour-là, j’avais pris un carton jaune pour avoir donné un coup de genou au pilier français (Jean-Jacques Crenca). Au Vélodrome, je n’avais pas su gérer mes émotions : l’électricité et le bruit dans le stade m’avaient fait tourner la tête… Les Bleus ne devront pas tomber dans ce genre de pièges.

David Campese : "Galthié a ressuscité le french flair"

Champion du monde 1991 avec l'Australie

Pendant des années, les Français se sont trompés : ils ont tellement essayé de copier les All Blacks qu’ils en avaient oublié l’essence même de leur jeu. Je constate que Fabien Galthié a néanmoins ressuscité le french flair. Face à l’Irlande, en février 2022, tous les essais ont été marqués sur de magnifiques contre-attaques. C’est ça le rugby français ! C’est ça le rugby de Blanco, Mesnel, Codorniou et Lafond ! Pour être champion du monde, il faut posséder quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète et c’est le cas en France : Dupont, Ntamack ou Alldritt n’ont probablement pas d’équivalent dans le monde. Plus ces gens-là joueront ensemble et mieux ce sera. Parce qu’après trois finales perdues, il est temps pour le rugby français de remporter le plus grand de tous les titres… Et s’ils jouent leur jeu cet automne, ils seront bel et bien favoris.

Nick Farr-Jones et David Campese avec la Coupe du monde 1991. PA Images / Icon Sport

Jason Robinson : "Les Français ne doivent craindre personne"

Champion du monde 2003 avec l'Angleterre

Aujourd’hui, je crois que six équipes peuvent être championnes du monde car elles peuvent, le jour J, si elles sortent un grand match, battre n’importe qui. Ce qui inclut bien sûr la France, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et l’Afrique du sud mais aussi l’Angleterre et l’Australie. Ensuite ? Pour moi, les Français restent les favoris. Ils pratiquent une rugby superbe, plein de vitesse dans les lignes arrières mais ils sont surtout très forts devant. La vérité, c’est que pour être champion du monde, il faut d’abord être dur et fort devant. Les Français le sont, ils ne doivent craindre personne. Ensuite, il leur faudra faire avec la pression de jouer à domicile. Mais cette jeune génération est exceptionnelle, rien ne semble l’atteindre. Je la vois championne.

Jason Robinson face au XV de France au Tournoi des 6 Nations 2007. Sbi / Icon Sport

François Pienaar : "Cette équipe a appris à gagner"

Champion du monde 1995 avec l'Afrique du Sud

Cette équipe de France est excitante et, surtout, elle a appris à gagner. Vous savez, on ne peut pas débarquer dans un Mondial sans n’avoir rien gagné au préalable et espérer, sur un malentendu, faire un bon résultat. Et puis, le XV de France possède une colonne vertébrale faite de joueurs hors du commun : Julien Marchand, Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Gaël Fickou et Thomas Ramos ont tous quelque chose en plus. Ce sont ces joueurs-là qui touchent le plus souvent le ballon dans une équipe ; ce sont eux qui changent le tempo du jeu lorsqu’ils le décident. Ils doivent donc être au-dessus de leurs adversaires et c’est le cas, depuis quelques mois.

Richie McCaw : "Une équipe en pleine confiance"

Champion du monde 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande

Je suis impressionné par la qualité de cette équipe de France. Le match d’ouverture face aux All Blacks sera une sacrée rencontre et je pense que ce sera très spectaculaire. Depuis plusieurs années, Antoine Dupont arrive à diriger cette équipe dans le bon sens ? Les Français n’ont pas de joueurs très âgés mais ils se font confiance, cela se ressent. Ils ont aussi les éléments pour maintenir un très haut niveau de vitesse… Beaucoup de joueurs de la même génération sont arrivés au même moment. C’est une équipe plaisante à voir jouer et qui y croit. Les All Blacks sont en manque de confiance ; pour les Français, c’est l’inverse. Mais ils ne sont pas imbattables.

Dan Carter et Richie McCaw avec le trophée Webb-Ellis en 2015. PA Images / Icon Sport

Conrad Smith : "Ce n'était qu'une question de temps"

Champion du monde 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande

L’équipe de France a énormément de talents. Pour être honnête, quand je suis arrivé en France, j’ai réalisé que ce pays avait un très grand réservoir de très jeunes joueurs un peu partout dans tous les clubs français.J’ai tout de suite pensé que ce n’était qu’une question de temps pour que le XV de France devienne une des meilleures équipes du monde. Il fallait trouver un entraîneur et une organisation pour gérer tout ce potentiel. Je crois que c’est ce qui arrive depuis deux ou troisans.Je suis impatient d’assister au premier match contre la Nouvelle-Zélande car ça ne va être que du plaisir avec deux équipes qui seront toujours en vie après pour jouer les quarts.