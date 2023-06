Ce samedi, l’équipe de France des moins de 20 ans lance sa Coupe du monde face au Japon. Une rencontre que les Bleuets doivent bien négocier, avant de défier les Baby Blacks.

En s’envolant pour l’Afrique du Sud, les Bleuets ont dû sentir leurs valises un peu plus lourdes que d’habitude. Le poids de l’héritage les accompagne dans cette aventure qui va débuter ce samedi face au Japon. Car oui, il est bon de le rappeler, et même le crier sur tous les toits, la France est double tenante du titre après les sacres de 2018 et 2019. C’est une vérité jusqu’au 14 juillet prochain, date de la finale de ce Mondial sud-africain. Pouvons-nous rêver d’un triplé le jour de la fête nationale ? Affirmatif. Encore une fois, l’équipe de France des moins de 20 ans fait partie des favorites à sa propre succession. Après un Tournoi des 6 Nations plutôt réussi, le groupe tricolore arrive avec des certitudes, et ce n’est pas Sébastien Calvet, le manager, qui dira le contraire : "Notre équipe s’est construite durant le dernier Tournoi. On ressent cette solidarité entre les joueurs, cette envie de se battre les uns pour les autres. C’est très bien. Tout le monde est excité à l’idée de plonger dans le grand bain ce samedi."

Une formalité pour débuter ?

Ne nous cachons rien. Sur le papier, cette sélection japonaise ne semble pas avoir les armes pour ne serait-ce qu’inquiéter les Bleuets. En plus du besoin comptable, soit un bonus offensif qui apparaît comme obligatoire, le staff français veut voir ses protégés réciter leurs gammes comme l’explique Sébastien Calvet : "Cela ne sert à rien de s’emballer. Il faut s’appuyer sur des choses simples que l’on sait faire. Avec notamment l’aide de notre match amical face à la Géorgie il y a quelques semaines à Marcoussis, nous avons le sentiment d’arriver prêts à cette Coupe du monde." Mais à quoi faut-il s’attendre face à ce Japon ? Les amoureux de belles passes sautées devraient être ravis : "Nous avons pu analyser quatre de leurs derniers matchs. Ils jouent énormément. L’objectif sera de tuer rapidement leurs actions grâce à une défense agressive. Il ne faut surtout pas les laisser dérouler leur jeu, au risque de commettre des fautes et d’être en difficulté. On a remarqué qu’ils marquaient énormément d’essais sur des pénalités jouées rapidement à la main. Cela démontre leur intelligence. Il ne faut pas les prendre de haut."

Bien préparer le choc face aux Baby Blacks

Affronter une équipe très joueuse juste avant le choc face à la Nouvelle-Zélande ne serait pas une mauvaise chose pour les Français. C’est en tout cas ce que pense leur manager : "On a le sentiment qu’il faudra jouer de la même manière face aux Japonais et aux Néo-Zélandais. La qualité de l’adversaire sera sûrement différente, mais ce premier match doit nous servir." La deuxième journée arrivera seulement cinq jours après la première. Un calendrier serré qui pousse à une gestion de l’effectif d’entrée. De ce fait, le quinze de départ aligné ce samedi ne devrait pas être celui qui foulera la pelouse face aux Kiwis jeudi prochain. Quelques modifications seront apportées même si la colonne vertébrale devrait être inchangée. "L’objectif est de faire le boulot d’entrée face au Japon pour ensuite pouvoir faire souffler certains joueurs dans le second acte, avoue Calvet. Il faut tout faire pour minimiser la fatigue et préserver les organismes." Espérons que les souhaits tricolores soient entendus.