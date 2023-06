Ce samedi soir, le Stade rochelais s'est incliné en finale de Top 14 face aux Toulousains. C'est dans les derniers instants de cette rencontre que Grégory Alldritt et ses coéquipiers ont vu filer le Brennus. Dans la Troisième mi-temps on revient sur cette action qui a changé l'issue de ce match.

À moins de cinq minutes de la fin de cette rencontre, personne n'aurait vraiment imaginé un tel retournement de situation. La Rochelle menait de 4 points et semblait filer tout droit vers son premier Bouclier de Brennus. Mais Romain Ntamack n'avait pas dit son dernier mot. Dans une fin de match complètement folle, le demi d'ouverture toulousain inscrivait un ultime essai pour redonner l'avantage aux siens.

Dans la Troisième mi-temps, les journalistes reviennent sur cette action qui a coûté le titre aux Rochelais. La défense des Maritimes est pointée du doigt. Plus particulièrement celle de Seuteni qui monte en pointe sur l'ouvreur toulousain et qui ne parvient pas à le plaquer. On revient également sur l'intensité de cette finale exceptionnelle.