Ce samedi soir, le Stade toulousain a battu le Stade rochelais en finale du Top 14 sur le score de 29-26. Les Haut-Garonnais ont fait la différence grâce à un exploit personnel de Romain Ntamack dans les dernières secondes. On a débriefé cette rencontre sur la chaîne Twitch de Midi Olympique lors de la Troisième Mi-Temps du Midol !

Quelques minutes après le sacre haut-garonnais, on s'est retrouvés sur le chaîne Twitch du Midi Olympique pendant plus d'une heure pour débriefer la rencontre entre le Stade rochelais et le Stade toulousain.

Comme d'habitude, nous avons passé de nombreuses minutes à décrypter les notes des trente acteurs, faites par les journalistes Midi Olympique présents au Stade de France. On est bien évidemment revenu sur l'exploit personnel de Romain Ntamack, qui est directement entré dans la légende du rugby français.