Si tous les clubs se battent pour décrocher une place en phase finale, la nouvelle formule de la Champions Cup rend la septième place du top 14 attractive, mais aussi la huitième place cette saison. Les deux derniers finalistes du championnat peuvent ainsi espérer sauver leur saison.

Le ventre mou n’existe plus, en Top 14. La bataille va se poursuivre à tous les étages et jusqu’au bout. Les Clermontois sont bien placés pour le savoir, eux qui avaient décroché leur qualification pour la Champions Cup lors de l’ultime journée du précédent exercice, grâce à un succès face à Montpellier le futur champion. Ils avaient coiffé au poteau Toulon, terminant le championnat à la septième place. Certes, les Auvergnats avaient regardé la phase finale depuis leur canapé mais avec le sentiment que tout n’avait pas été perdu, que la saison n’avait pas servi à rien. Ils avaient réussi à se payer.

Tout le contraire des Toulonnais, qui ne bénéficiaient pas du huitième et dernier billet qualificatif que le Lou, neuvième à l’issue de la phase régulière, s’était réservé en remportant la Challenge Cup face à… Toulon (le règlement qualificatif pour la Champions Cup précise bien qu’il ne peut pas y avoir plus de huit équipes qualifiées par championnat, à savoir le Top 14, la Premiership et l’United Rugby Championship). Cette saison, il ne fait presque aucun doute que la huitième place du championnat sera synonyme de billet qualificatif pour la prochaine Champions Cup. En effet, La Rochelle et Toulon, les deux derniers clubs français engagés sur le front continental sont aussi bien positionnés pour terminer dans les huit premiers.

Clermont relancé, montpellier en souffrance

C’est actuellement l’Aviron bayonnais qui occupe ce dernier strapontin tant convoité. Le club basque, auteur d’une saison magnifique pour son retour en Top 14, pourrait se récompenser à travers une qualification en Champions Cup. Ce serait mérité puisque les hommes de Grégory Patat ont passé dix-sept journées sur vingt-quatre bien calés au sein des huit premières places, dont ils ne sont plus sortis depuis la neuvième journée. Ils se sont même hissés au sein des places qualificatives pour la phase finale à huit reprises, dont cinq fois consécutivement entre la 16e et la 20e journée du Top 14. Ils peuvent d’ailleurs toujours rêver à une qualification dans le sprint final, mais ils devront aussi se méfier des équipes qu’ils aperçoivent actuellement dans leurs rétroviseurs. à commencer par les Clermontois de Christophe Urios qui ont fait la bonne opération du week-end, revenant à la neuvième place et ne comptant plus que trois points de retard.

Ils peuvent donc espérer refaire le même coup que la saison dernière. Ils ont bien été aidés par les défaillances du champion en titre et du dernier finaliste. Montpellier s’est certainement tiré une balle dans le pied et devra compter sur un concours de circonstances pour ne pas passer par la Challenge Cup l’an prochain, après sept participations consécutives à la Champions Cup. Même constat pour le Castres olympique, même si la formation tarnaise présente un calendrier plus clément en affrontant les deux derniers du classement. Mais l’échec face à Pau a été un véritable coup d’arrêt alors que les Castrais pouvaient rêver d’une folle remontada.