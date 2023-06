La Champions Cup, un atout pour séduire les « sudistes »

Si participer à la Champions Cup est source de revenus, c’est aussi un atout pour recruter les joueurs de l’hémisphère Sud. Explications.

Le Top 14 est dans sa dernière ligne droite. Qui de Bayonne, Toulon, Lyon, Clermont, l’UBB, le Racing 92, Montpellier ou encore Castres sortira des huit premières places synonymes de qualification pour la Champions Cup ? C’est la question à un demi-million d’euros aujourd’hui. Si ce précieux sésame est important sur le plan économique, il l’est tout autant dans le cadre du recrutement. Et pour cause. « Si un club comme le Stade toulousain ou La Rochelle n’a pas besoin de mettre en avant le fait qu’il dispute la Champions Cup puisque ça va de soi, pour d’autres, c’est un argument pour convaincre les joueurs de signer chez eux», assure Miguel Fernandez, agent sportif, Directeur associé de CSM France.

Et celui qui est aussi président d’Intervals, le syndicat des agents sportifs, de développer : «C’est surtout un argument pour convaincre les sudistes. Pendant de longues années, les joueurs de l’hémisphère Sud évoluaient dans un championnat transnational. Pour eux, ça signifie qu’ils affrontent les meilleurs clubs et l’équivalent du Super Rugby dans sa philosophie et dans son élitisme, c’est la Champions Cup. C’est donc un argument de poids pour les convaincre de rejoindre tel club qui évolue dans cette compétition plutôt que tel autre qui dispute la Challenge Cup.Dans le passé, j’ai souvenir de certains joueurs qui ont préféré signer au RCT plutôt que dans un autre club alors qu’ils y auraient gagné plus d’argent. »

« Bryan Habana a préféré venir chez nous alors qu’il avait des offres financières plus intéressantes émises par d’autres clubs français ou anglais, confirme l’ancien président Mourad Boudjellal. C’était pour jouer la Champions Cup et surtout la gagner.»

Aujourd’hui, selon nos informations, c’est le cas par exemple de Leicester Fainga’Anuku, l’ailier des Crusaders. Le All Black de 23ans (2 sélections) est courtisé par de nombreux clubs en France. L’ASM Clermont-Auvergne, le RC Toulon ou encore Lyon ont formulé des offres. Mais à proposition équivalente, il devrait faire son choix entre Toulon et Lyon, Clermont étant le moins bien placé dans la course à la participation à la Champions Cup la saison prochaine.

Évidemment, une qualification en Champions Cup a aussi ses effets pervers. Miguel Fernandez détaille : « Le corollaire de ce constat, c’est que compte tenu du nombre de matchs et de leur intensité, les clubs recrutent un peu plus de joueurs, avec pour effet le recrutement d’éléments essentiellement pour faire le nombre et permettre d’assurer plus de rotation sur des matchs à moindres enjeux. » Avec, forcément, une incidence sur la masse salariale…