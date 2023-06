Principalement réputés pour leur puissance devant, les Rochelais ont aussi fait la différence grâce à l'allant et à la vista de leurs lignes arrière. C'est prometteur pour la suite...

Les Rochelais ont livré une partie de rugby total au Matmut Atlantique. La plus belle et complète, sûrement, depuis leur victoire finale face au Leinster, en mai dernier. L’impression dégagée dans l'enceinte bordelaise a eu de quoi étourdir adversaires et observateurs. Les statistiques viennent accréditer ce constat : que ce soit en conquête (89 % en mêlée, 100 % en touche), dans le jeu au sol (neuf ballons récupérés à trois), l’exécution technique (sept ballons perdus à seize) ou encore en défense (91,25 % de plaquages réussis), les Maritimes ont affiché des standards de haut niveau.

“Chapeau à eux”, soufflait, sans trop savoir quoi dire de plus, Rob Baxter, dans l’après-match. “On les avait beaucoup étudiés à la vidéo, soufflait Jack Nowell. On savait que ce serait un grand défi, qu’ils allaient faire une belle performance mais on croyait que l'on pouvait gagner.” L’espoir n’a pas duré. Et, dans leurs malheurs, les joueurs du Devon ont dû être quelque peu surpris. Car si la domination des hôtes en mêlée fermée (Exeter a récupéré seulement 25 % de ses introductions, imaginez…) et dans les zones de confrontation était attendue, presque inévitable au regard de leur force de frappe en la matière, le grand écart au tableau d'affichage s'est surtout produit grâce à la justesse et à la vista des lignes arrière. Interrogé sur le rendement de ses trois-quarts, Romain Sazy avait d'ailleurs annoncé la couleur, dans la semaine : “Comme la température, ça monte. Ils vont se faire plaisir et nous en procurer.” Ses partenaires lui ont donné raison.

Hastoy trouve la parade

Initié par la mêlée, le renversement de tendance a été prolongé par les initiatives des arrières avec une première percée de Jules Favre, un jeu au pied à suivre d’Antoine Hastoy dans le champ profond et une course rageuse de Raymond Rhule pour aplatir (6e) : “Il y avait des options au pied intéressantes, plus faciles à réaliser qu’à la main, explique l’ouvreur. Si on n’avait pas fait une semaine studieuse où l’on avait préparé ça, on ne l’aurait pas réussi.” Les diagonales du numéro 10 sur les ailes – avec une première tentative réussie pour Levani Botia dès la 2e minute - ont contrecarré les plans anglais. Sur le reculoir et dans l’obligation de couvrir le terrain, les Chiefs ont vu Seuteni et compagnie s'exprimer librement au cœur du jeu. En suivant, le centre samoan, deuxième ouvreur de talent, a bonifié un service en or de Grégory Alldritt avant de se reconvertir lui-même en passeur décisif pour un Tawera Kerr-Barlow épatant de maîtrise. À chaque fois, des passes après contacts imparables ont créé la différence.

Avec 15 "off-loads" et 28 défenseurs battus, les champions d’Europe ont fait preuve d’une efficacité et d’une perspicacité rarement atteintes cette saison dans la transformation du jeu. On imagine aisément que la performance rochelaise a été scrutée avec attention du côté de Dublin – et qui sait, peut-être, avec une pointe d’inquiétude...