Pro D2 - En mission avant sa demi-finale, Oyonnax étrille le condamné Massy pour sa dernière à domicile

Pro D2 - Dans ce match des antipodes et sans enjeu de la 29e journée entre le leader incontesté, Oyonnax, et le dernier, Massy, déjà condamné à la descente en Nationale, le mot de la fin est revenu à celui qui voyait plus loin qu'un simple match. En pleine préparation de sa demie dans 3 semaines, les joueurs de Joe El Abd ont fait le travail sérieusement et ont pris le bonus sans trop se fatiguer (33-5). Massy, à domicile, a dit adieu à la Pro D2 pour au moins un an.

Dans un match où tout séparait les deux équipes sauf le fait d'évoluer sans aucun enjeu, le dernier mot est revenu sans surprise au leader Oyonnax face au relégué Massy (5-33). Les joueurs Aindinois étaient venus pour répéter leurs gammes et avaient aligné la meilleure équipe possible alors que les Essonniens avaient effectué de nombreux changements pour faire participer le plus de monde à cette dernière à la maison en Pro D2. Succès logique et bonifié donc pour des Oyomen qui ne pensent qu'à leur demi-finale.



L’entame de match était tout à fait oyonnaxienne avec dès la 3e minute un essai pour le leader que la vidéo refusait finalement pour une obstruction de Fabrègue après une touche à 5 mètres. Il ne fallait toutefois pas attendre longtemps avant de voir ce premier essai. Trois minutes exactement. Sur un mouvement classique de première main vers la droite mené par Charlie Cassang, l’arrière Callandret faisait la différence en bout de ligne pour aplatir (0-7, 7e). Logique et de quoi craindre une bien longue dernière soirée à domicile pour les Massicois.



Oyonnax au ralenti



Ces Oyomen étaient sûrs de leur force mais ne... forçaient pas trop leur talent non plus. Après un drop étonnant et manqué par Bouraux dans une rencontre où aucune pénalité n'a été tentée, on n'attendait pas 5 minutes pour que le leader venu de l’Ain double la mise avec l’essai de Ravouvou. C'est encore par la droite que passait Oyonnax. Sur un alignement côté gauche, le jeu partait vers l'aile droite après des relais rapides de Millet et Farrell. Ravouvou, implacable, terminait sereinement. (0-12, 17e).



Ce deuxième essai du leader allait pourtant marquer une césure dans ce premier acte. Comme si le manque d'enjeu et le manque de repartie de Massy contrariaient les Oyomen. Le rythme baissait, les attaques se faisaient moins tranchantes et la concentration subissait la même courbe en déclin. À la 31e minute, Picault recevait un premier carton jaune pour une charge à l'épaule sans ballon sur Danton. 7 minutes plus tard, Ravouvou le rejoignait sur le banc pour un plaquage trop haut sur Preira. Et voilà que le leader allait terminer cette première période à 14 puis 13. Si Massy se sentait plus en verve, la réussite n'était pas au rendez-vous et la pause arrivait sur ce score de 12-0 en faveur du premier.



Le leader repart de l'avant

Le repos et le discours de Joe El Abd ont dû avoir un effet circonstancié. Dès le retour des vestiaires, les joueurs d'Oyonnax se présentaient solides et consistants et comme lors de l'entame du match, décisifs. Après une très longue séquence de jeu qui mettait à genoux les Massicois, le capitaine Loïc Credoz aplatissait derrière la ligne en enfonçant le dernier défenseur, encore dans le coin droit (0-19, 46e). Content de cette réaction d'orgueil, Joe El Abd commençait rapidement son turnover des cadres. C'est le moment où Massy décidait de débloquer son compteur avec son seul essai du match, signé du méritant Alex Preira dont l'accélération après un ruck faisait la différence (5-19, 52e).



Après une nouvelle vague de changements, des deux côtés, le match reprenait un peu d'entrain aux alentours de l'heure de jeu. Et c'est bien sûr Oyonnax qui avait les capacités d'accélérer de façon décisive avec deux nouveaux essais marqués en 6 minutes. C'est d'abord Bettencourt qui inscrivait 5 points de plus après une combinaison en sortie de mêlée dans les 22m de Massy. Parti de son aile droite, il recevait le ballon dans le timing et terminait entre les perches (5-26, 62e). Toujours dans le camp de Massy, les avants faisaient cette fois la différence en touche puis sur le maul qui suivait. Leiataua terminait le travail en force de ses copains (5-33, 66e).



Ce 5e essai, synonyme d'un bonus assuré, marquait la fin officieuse de cette rencontre où le dernier quart d'heure n'était plus vraiment un match de Pro D2 mais des adieux à une époque. Le score, 5-33, était le même qu'au match aller à Charles-Mathon, déjà en faveur d'Oyonnax. Pour Massy, Ortolan ou encore Chauveau disaient une dernière fois au revoir à leur public avant de quitter le club. Pour Oyonnax, c'était une étape supplémentaire de franchie avant de se retrouver à jouer cette demi-finale que le club attend depuis de très (trop ?) longues semaines.